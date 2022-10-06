Добро пожаловать в Город душ: Капитан Прайс и Гоуст на пороге глобального конфликта в релизном трейлере Call of Duty: Modern Warfare 2

Издательство Activision и разработчики из Infinity Ward представили новый трейлер Call of Duty: Modern Warfare 2, приуроченный к скорому релизу шутера. Минутный ролик посвящён сюжетной кампании и демонстрирует её основных героев.

Видео состоит из кинематографичных вставок из разных миссий: борьба с незаконными поставками оружия и наркотиков, противодействие терроризму и предотвращение глобальных угроз в рамках сверхсекретных операций. Капитан Прайс, Гоуст, Соуп и другие члены легендарной ОТГ-141 порадуют своим присутствием фанатов серии.

Call of Duty: Modern Warfare 2 поступит в продажу 28 октября 2022 года на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S. Оформление предзаказа (в России это сделать нельзя) гарантирует доступ к сюжетной кампании на неделю раньше — уже с 20 октября.