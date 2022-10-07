Logitech G и Herman Miller представили эргономичное игровое кресло Vantum с гарантией 12 лет

Игровой бренд Logitech G компании Logitech и производитель высококлассной мебели Herman Miller совместно представили игровое кресло Vantum ценой в $995. Модель стоит заметно дешевле первого совместного игрового проекта партнёров — кресла Embody, поступившего в продажу в 2020 году за $1500, а вместе с тем заметно отличавшегося от кресел самой Herman Miller.

Предлагаются варианты Vantum белого, красного и чёрного цветов, каждый из которых получит 12 лет гарантии. Как и в случае с Embody, отсутствует информация о том, какую роль сыграл бренд Logitech G в разработке дизайна кресла.

По словам представителя Herman Miller Джона Кэмпбелла (Jon Campbell), отвечающего за игровое подразделение компании, в Vantum появился как настраиваемый подголовник, так и опорная площадка для поддержки спины, шеи и головы в минуты отдыха. Фактически, по данным Herman Miller, это первое игровое кресло с подобной опорой.

По словам разработчиков, кресло выполнено из литого алюминия и армированного стекловолокном нейлона, а обивка — из 100 % переработанного текстиля с «высокими эксплуатационными качествами». Производитель заявляет, что кресло способно выдержать пользователей весом до 158 кг, высота сиденья может регулироваться в пределах от 45 до 56 см.

Хотя тестов кресел пользователями ещё не проводилось, судя по цене, по уровню комфорта и/или качеству сборки модель будет несколько уступать предыдущему варианту — Embody. Впрочем, цена и без того довольно высока и сопоставима с розничными ценами на некоторые современные видеокарты.