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Amazon уберёт с улиц роботов-курьеров Scout — проект полностью закрыт

Небольшие роботы-курьеры компании Amazon, похожие на мини-луноходы, больше не будут доставлять заказы и исчезнут с тротуаров американских городов. Компания заявила о переориентации программы Scout и прекращении использования экспериментальной техники.

Источник изображения: Amazon

Источник изображения: Amazon

По данным СМИ, команда Scout будет распущена, а большинству из 400 её участников предложат новые рабочие места в компании. Впрочем, представитель Amazon уже подчеркнул, что компания не отказывается от проекта полностью и останется «костяк» команды, который продолжит изучение возможности применения Scout для доставок.

В Amazon сообщают, что в ходе ограниченных полевых тестов обратная связь помогла выяснить, что некоторые аспекты программы «не отвечают ожиданиям клиентов», в результате чего такие тесты завершаются и программа переориентируется, а команда проекта получит должности, соответствующие их опыту и навыкам.

Amazon начала тестировать Scout ещё в 2019 году и изначально использовала шесть машин для доставки недалеко от своего офиса в Сиэтле. Маленький робот-доставщик мог самостоятельно следовать по заранее заданному маршруту, хотя в ходе тестов его сопровождали люди. Прибыв на место назначения, он мог открыть крышку в присутствии покупателя, позволяя забрать товар. Постепенно Amazon расширила сферу тестирования на Южную Калифорнию, Атланту, Джорджию и город Франклин (Теннесси).

Хотя в компании так и не сказали, какие именно аспекты программы «не отвечали нуждам пользователей», не исключено, что дело просто в недостатке средств на экспериментальные проекты. Например, совсем недавно компания отказалась от выпуска терминалов Glow, обеспечивавших видеосвязь с детьми., возможно — из-за слабых продаж.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, мероприятия и события IT-индустрии, выставки, форумы, интересности из мира хай-тек, окружающая среда, разработка и производство электроники, Дроны и коптеры,
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