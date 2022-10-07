Инженер NVIDIA показал прототипы систем охлаждения и вентиляторов GeForce RTX 4090

Производители обычно не показывают ранние прототипы своих продуктов. Однако исключения случаются. На популярном YouTube-канале Gamers Nexus инженер NVIDIA Малкольм Гутенберг (Malcom Gutenburg), который занимается вопросами охлаждения видеокарт, поделился некоторыми интересными деталями о разработке нового флагмана GeForce RTX 4090.

В частности, Гутенберг рассказал об особенностях системы охлаждения графического ускорителя GeForce RTX 4090, а также показал ранние прототипы систем охлаждения, которые NVIDIA спроектировала для данной видеокарты.

Инженер NVIDIA показал разрезанный радиатор эталонной версии GeForce RTX 4090 Founders Edition. В сравнении с флагманом предыдущего поколения, GeForce RTX 3090, у новой видеокарты изменилась конструкция испарительной камеры. Она стала шире, за счёт чего увеличилась площадь контакта с графическим процессором.

Радиатор системы охлаждения нового флагмана тоже подвергся изменениям. Например, инженеры компании увеличили высоту его рёбер для увеличения площади рассеивания тепла.

Также инженер NVIDIA показал ранние прототипы тех частей радиатора, в которые устанавливаются вентиляторы. Эти прототипы использовались для проектирования системы охлаждения на основе данных о воздушных потоках и уровне шума.

Ранее NVIDIA уже говорила, что разработала множество моделей вентиляторов для использования в GeForce RTX 4090, но в конечном итоге выбрала самый оптимальный вариант. Вентилятор увеличился в размерах относительно модели GeForce RTX 3090. Производитель сделал это не только для того, чтобы увеличить воздушный поток, но также и для улучшения акустических характеристик системы охлаждения, чтобы снизить уровень её шума.

В видео Gamers Nexus была также продемонстрирована плата видеокарты GeForce RTX 4090 с графическим процессором Ada Lovelace AD102 и другими элементами. Напомним, что продажи видеокарты GeForce RTX 4090 начнутся 12 октября.