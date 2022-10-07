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У приложения Meta* Horizon Worlds так много проблем, что им не пользуются даже разработчики

Социальная сеть виртуальной реальности Meta* Horizon Worlds, которая позиционируется как флагманское приложение компании для метавселенной, страдает от большого числа ошибок и сбоев. В результате даже команда её разработчиков пользуется своим творением очень нечасто, сообщает ресурс The Verge со ссылкой на собственные источники.

Источник изображений: Mark Zuckerberg

Источник изображений: Mark Zuckerberg

В одной из внутренних записок для сотрудников, датированной 15 сентября, Вишал Шах (Vishal Shah), вице-президент Meta* по направлению метавселенной, заявил, что разработчики приложения до конца года останутся в «локдауне по качеству» — это поможет «убедиться, что мы исправим наши пробелы в качестве и проблемы с производительностью, прежде чем откроем Horizon для новых пользователей». Horizon Worlds позволяет людям общаться и заниматься совместной деятельностью, выступая в качестве аватаров, представляющих верхнюю половину тела — аналогично Roblox и Minecraft. На этот проект компания сделала ставку после того, как её глава Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) переименовал Facebook* в Meta*, а в технологии метавселенной стали вливаться миллиарды долларов.

Многопользовательская платформа стала доступной для владельцев гарнитуры Meta* Quest в декабре прошлого года. Число её пользователей превысило 300 000, и вскоре компания обещала выпустить её веб-версию для ПК и мобильных устройств, хотя из записок господина Вишала можно сделать вывод, что релиз планируют отложить. «С момента запуска в конце прошлого года мы увидели, что ключевой тезис Horizon Worlds — синхронная социальная сеть, где пользователи могут создавать увлекательные миры, — силён. Но на текущий момент обратная связь от авторов, пользователей, тестировщиков и многих из нашей команды свидетельствует, что совокупный вес сбоев, проблем со стабильностью и ошибок затрудняет нашему сообществу возможность испытать магию Horizon. Проще говоря, чтобы ощущения были восхитительными и запоминающимися, [платформа] должна сначала стать удобной и тщательно продуманной», — говорится в сентябрьской служебной записке господина Шаха.

Meta* обещала, что Horizon Worlds предложит пользователям реалистичную графику, но сегодня платформа существенно отстаёт от конкурентов, обходящихся без виртуальной реальности, включая Fortnite. И сам Марк Цукерберг превратился в мем после того, как опубликовал скриншот со своим аватаром в честь запуска Horizon во Франции и Испании. Впоследствии он попытался исправить ситуацию, опубликовав версию в более высоком качестве, и пообещал представить дополнительные подробности на конференции Connect, которая намечена на 11 октября.

По мнению Шаха, одной из проблем проекта является тот факт, что приложением не пользуются его же разработчики. Так, 15 сентября он задался вопросом, как можно ожидать, что платформа привлечёт пользователей, если она не нравится самим разработчикам; а уже 30 сентября пригрозил привлекать к ответственности руководителей, чьи подчинённые не выходят на платформу хотя бы раз в неделю. «Каждому в этой организации следует поставить перед собой задачу полюбить Horizon Worlds», — заявил вице-президент Meta*.


* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, Социальные сети,
Теги: me, метавселенная, виртуальная реальность
me, метавселенная, виртуальная реальность
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