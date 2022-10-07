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«Это безумие»: средневековое приключение A Plague Tale: Requiem оказалось на удивление требовательным к современному железу

Издательство Focus Entertainment и разработчики из студии Asobo раскрыли системные требования своего приключенческого экшена A Plague Tale: Requiem. «Аппетиты» проекта вызвали недоумение в геймерском сообществе.

Источник изображений: Focus Entertainment

Источник изображений: Focus Entertainment

Как стало известно, для достижения в A Plague Tale: Requiem 60 кадров/с при разрешении 1080p и максимальных настройках графики потребуется видеокарта уровня NVIDIA GeForce RTX 3070.

Минимальные требования (1080p, 30 кадров/с, низкие настройки графики)

  • ОС: Windows 10 (64 бит, версия 20H1);
  • процессор: Intel Core i5-4690K с тактовой частотой 3,5 ГГц или AMD FX-8300 с 3,3 ГГц;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 590;
  • видеопамять: 4 Гбайт;
  • оперативная память: 16 Гбайт;
  • DirectX: 12;
  • место на диске: 55 Гбайт.

Рекомендуемые требования (1080p, 60 кадров/с, максимальные настройки)

  • ОС: Windows 10 (64 бит, версия 20H1);
  • процессор: Intel Core i7-8700K с 3,7 ГГц или AMD Ryzen 5 3600 с 3,6 ГГц;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070 или AMD Radeon RX 6800 XT;
  • видеопамять: 8 Гбайт;
  • оперативная память: 16 Гбайт;
  • DirectX: 12;
  • место на диске: 55 Гбайт.

Чем объясняются столь высокие требования к видеокарте в разрешении 1080p, не объясняется. Однако ранее сообщалось, что игра предложит «завораживающую графику» с трассировкой лучей и поддержкой NVIDIA DLSS 3.

Пользователи форума ResetEra остались от «аппетитов» A Plague Tale: Requiem под впечатлением. «Это безумие», — пишет BlueStarEXSF, но допускает, что рекомендуемая конфигурация могла учитывать включённый рейтрейсинг.

В новой игре стаи крыс будут передвигаться подобно огромной волне или даже цунами

В новой игре стаи крыс будут передвигаться подобно огромной волне или даже цунами

Помимо красивой картинки, A Plague Tale: Requiem обещает показать ещё и насыщенную: количество крыс на экране по сравнению с A Plague Tale: Innocence возросло в 60 раз — с 5000 до 300 000.

Премьера A Plague Tale: Requiem ожидается 18 октября на PC (Steam, GOG, EGS), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch (облачный релиз) и в Game Pass (PC и Xbox). К концу августа игра ушла на золото, так что переносов не планируется.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Приключение,
Теги: a plague tale: requiem, asobo studio, focus entertainment, приключенческий экшен
a plague tale: requiem, asobo studio, focus entertainment, приключенческий экшен
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