«Это безумие»: средневековое приключение A Plague Tale: Requiem оказалось на удивление требовательным к современному железу

Издательство Focus Entertainment и разработчики из студии Asobo раскрыли системные требования своего приключенческого экшена A Plague Tale: Requiem. «Аппетиты» проекта вызвали недоумение в геймерском сообществе.

Как стало известно, для достижения в A Plague Tale: Requiem 60 кадров/с при разрешении 1080p и максимальных настройках графики потребуется видеокарта уровня NVIDIA GeForce RTX 3070.

Минимальные требования (1080p, 30 кадров/с, низкие настройки графики)

ОС: Windows 10 (64 бит, версия 20H1);

процессор: Intel Core i5-4690K с тактовой частотой 3,5 ГГц или AMD FX-8300 с 3,3 ГГц;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 590;

видеопамять: 4 Гбайт;

оперативная память: 16 Гбайт;

DirectX: 12;

место на диске: 55 Гбайт.

Рекомендуемые требования (1080p, 60 кадров/с, максимальные настройки)

ОС: Windows 10 (64 бит, версия 20H1);

процессор: Intel Core i7-8700K с 3,7 ГГц или AMD Ryzen 5 3600 с 3,6 ГГц;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070 или AMD Radeon RX 6800 XT;

видеопамять: 8 Гбайт;

оперативная память: 16 Гбайт;

DirectX: 12;

место на диске: 55 Гбайт.

Чем объясняются столь высокие требования к видеокарте в разрешении 1080p, не объясняется. Однако ранее сообщалось, что игра предложит «завораживающую графику» с трассировкой лучей и поддержкой NVIDIA DLSS 3.

Пользователи форума ResetEra остались от «аппетитов» A Plague Tale: Requiem под впечатлением. «Это безумие», — пишет BlueStarEXSF, но допускает, что рекомендуемая конфигурация могла учитывать включённый рейтрейсинг.

Помимо красивой картинки, A Plague Tale: Requiem обещает показать ещё и насыщенную: количество крыс на экране по сравнению с A Plague Tale: Innocence возросло в 60 раз — с 5000 до 300 000.

Премьера A Plague Tale: Requiem ожидается 18 октября на PC (Steam, GOG, EGS), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch (облачный релиз) и в Game Pass (PC и Xbox). К концу августа игра ушла на золото, так что переносов не планируется.