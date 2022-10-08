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В плане ремонтопригодности смартфон Pixel 7 Pro не стал лучше своего предшественника

Ранее на этой неделе Google официально представила новые смартфоны Pixel 7 и Pixel 7 Pro. Хотя с тех пор прошлом немного времени, в интернете уже появились первые видео с новыми аппаратами, включая ролики с разборкой устройств. На YouTube-канале PBKReviews блогер разобрал Pixel 7 Pro, чтобы оценить, насколько легко ремонтировать аппарат. Оказалось, что в плане ремонтопригодности новый флагман мало чем отличается от своего предшественника.

Источник изображения: Google

Источник изображения: Google

Как и модель предыдущего поколения, новый Pixel 7 Pro оснащается экраном, который подсоединен к материнской плате одним шлейфом. В конструкции используется больше винтов, а получить доступ к некоторым внутренним компонентам стало сложнее. Также обнаружилось, что задняя крышка настолько надёжно соединена с рамой корпуса, что блогеру так и не удалось её отсоединить. Несмотря на то, что на аккумуляторе имеются выемки для его извлечения из корпуса, сделать это без изопропилового спирта не удастся, поскольку он приклеен.

Отметим, что блогер не проверил, требуется ли проведение процедуры калибровки сканера отпечатков пальцев после замены экрана. В прошлогоднем Pixel 6 Pro такой нюанс присутствовал. В целом же за ремонтопригодность Pixel 7 Pro получил от авторов канала оценку в 5,5 балла из 10 возможных. Годом ранее Pixel 6 Pro был отмечен блогерами аналогичной оценкой.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: pixel 7 pro, google, смартфон, ремонтопригодность
pixel 7 pro, google, смартфон, ремонтопригодность
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