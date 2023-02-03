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Google переосмыслит поиск с помощью искусственного интеллекта 8 февраля

На следующей неделе Google собирается провести мероприятие, на котором расскажет о технологиях поиска и искусственного интеллекта (ИИ). Прямая трансляция из Парижа начнётся 8 февраля в 14:30 по местному времени (16:30 мск).

Источник изображения: youtube.com

Источник изображения: youtube.com

На мероприятии Google поведает, как она «при помощи возможностей ИИ переосмыслит поиск, изучение и взаимодействие людей и информации, а возможность найти необходимое станет более естественной и интуитивной, чем когда-либо прежде». Компания восприняла появление ChatGPT как прямую угрозу своему основному бизнесу и вывела на максимум усилия в области искусственного интеллекта.

Одной из потенциальных угроз оказалась Microsoft, которая заручилась поддержкой разработавшей ChatGPT компании OpenAI и начала интегрировать возможности платформы в свои многочисленные сервисы, включая поисковую систему Bing. В попытках Google удержать позиции дошло до того, что к прямой работе с программным кодом вернулся отошедший было от дел Сергей Брин (Sergey Brin), один из основателей компании.

Дополнительная информация о мероприятии пока отсутствует — не исключено, что Google просто расскажет о новых возможностях своих существующих служб, таких как «Объектив», «Переводчик» или «Карты». Все эти сервисы тоже активно интегрируются с алгоритмами искусственного интеллекта.

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Рубрики: Новости Software, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: google, мероприятие, ии
google, мероприятие, ии
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