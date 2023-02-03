Продажи фэнтезийного экшена Monster Hunter Rise превысили 12 млн копий

Японский издатель и разработчик Capcom объявил, что продажи фэнтезийного охотничьего экшена Monster Hunter Rise превысили 12 млн копий. Только с начала этого года было реализовано около 300 тыс. копий — быстро улучшить показатель помог недавний релиз на PlayStation и Xbox.

Monster Hunter Rise вышла на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S ещё 20 января 2023 года. А вот дополнение Sunbreak для этих консолей задержится до весны. В настоящий момент аддон доступен только для владельцев Nintendo Switch и PC. Также 7 февраля расширение получит очередное обновление с персонажами и предметами.

На PS5 и Xbox Series X охотничий экшен Monster Hunter Rise получил поддержку 4K и 60 кадров/с в режиме качества и до 120 кадров/с при 1080p в режиме производительности. Игра также обзавелась поддержкой трёхмерного звука и адаптивных триггеров (актуально исключительно для PS5).

Monster Hunter Rise вышла 26 марта 2021 года на Nintendo Switch, а 12 января 2022-го — на PC (Steam). К 30 сентября 2022-го продажи игры достигли 11,2 млн копий, а дополнение Sunbreak купили ещё 4,4 млн пользователей. К концу года общие продажи игры выросли до 11,7 млн.