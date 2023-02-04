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Слухи: из-за увольнений в Microsoft студия The Coalition отменила два проекта, но Gears of War от этого только выиграет

Журналист Giant Bomb Джефф Грабб (Jeff Grubb) в рамках последней трансляции из цикла Game Mess Mornings поделился неподтверждённой информацией о состоянии дел в канадской студии The Coalition, ответственной за серию Gears of War.

Источник изображения: Steam

Gears 5. Источник изображения: Steam

По словам Грабба, The Coalition отменила два неанонсированных проекта, один из которых не был крупнобюджетным и, судя по описанию в профиле дизайнера уровней, создавался по новой лицензии. Решение журналист объяснил массовыми увольнениями в Microsoft, затронувшими и внутренние студии Xbox.

В последние годы The Coalition также участвовала в создании сторонних проектов — Halo Infinite (343 Industries) и технодемо The Matrix Awakens (Epic Games), но сейчас все усилия команды якобы сосредоточены на разработке Gears 6: «Скорее всего, студия начала полномасштабное производство Gears 6 ещё в прошлом году. Так или иначе, это определённо их следующая игра».

В январе в подкасте XboxEra инсайдер Ник Бейкер (Nick Baker) заявил, что в разработке находится ещё и сборник ремастеров Gears Ultimate Collection для ПК, Xbox Series X и S, а также показал логотипы сборника и Gears 6, отметив, что не ручается за их достоверность. Вскоре маркетинговый директор Xbox Гай Уэлш (Guy Welch) без уточнений назвал новости «фейком». Так или иначе, о намерении Microsoft переиздать игры франшизы на манер Halo: The Master Chief Collection Бейкер упоминал ещё в мае прошлого года.

Источник изображения: twitter.com/guywelch2000

Источник изображения: twitter.com/guywelch2000

Разработчики из The Coalition не рассказывали о планах на Gears 6, однако показанное в апреле 2022 года технодемо The Cavern на Unreal Engine 5 пользователи восприняли как намёк на следующую часть. В июле того же года упоминание новой игры обнаружили в вакансии ведущего дизайнера миссий. О переходе на новое поколение движка студия объявила в мае 2021-го.

Помимо игр, готовятся анимационный сериал и полнометражный фильм по мотивам Gears of War от Netflix.

Последняя на данный момент крупная часть серии, Gears 5, дебютировала в сентябре 2019 года на ПК и Xbox One, а на Xbox Series X и S появилась одновременно с запуском консолей. В апреле 2020-го на ПК вышла пошаговая тактика Gears Tactics, созданная Splash Damage совместно с The Coalition. Обе оценили довольно высоко (Metacritic — 82–84 и 80–82 из 100 баллов соответственно). От 3DNews первая получила 9, а вторая — 7,5 из 10 баллов.

В той же трансляции Грабб рассказал об отменённой Titanfall Legends и находящейся в разработке Marvel’s Wolverine, а в подкасте Xbox Two заявил, что Starfield планируют выпустить в июне, а Senua’s Saga: Hellblade II — до конца текущего года.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Слухи, Xbox,
Теги: gears of war, the coalition, xbox game studios, экшен
gears of war, the coalition, xbox game studios, экшен
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