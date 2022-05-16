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Слухи: сборник ремастеров Gears of War поступит в продажу до конца года

Ведущий подкаста XboxEra Ник Бейкер (Nick Baker), также известный под псевдонимом Shpeshal Nick, в рамках недавнего выпуска обмолвился о планах Microsoft на новый сборник в стиле Halo: The Master Chief Collection.

Источник изображения: Microsoft

Источник изображения: Microsoft

О том, что американский платформодержатель готовит ещё одну коллекцию ремастеров, Бейкер рассказал в январе. Название франшизы инсайдер тогда не раскрыл, однако сообщество склонялось к варианту с Gears of War.

По словам Бейкера, о какой именно серии шла речь, «догадались все». Анонс сборника ожидается 12 июня на презентации Xbox & Bethesda Games Showcase 2022, а релиз должен состояться до конца года.

Какие игры серии Gears of War войдут в набор, не уточняется. Франшиза насчитывает пять номерных частей, один приквел (Gears of War: Judgment) и одно пошаговое ответвление (Gears Tactics).

По данным портала Video Games Chronicle, новая Gears of War находится на раннем этапе разработки в студии The Coalition. Напомним, Gears 6 засветилась в масштабной утечке с серверов облачного сервиса GeForce Now.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Слухи, Xbox,
Теги: gears of war, xbox game studios, microsoft, шутер
gears of war, xbox game studios, microsoft, шутер
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