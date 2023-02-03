Слухи: отменённая Titanfall Legends создавалась с оглядкой на DOOM Eternal и воссоединяла игроков с BT-7274

Журналист Giant Bomb Джефф Грабб (Jeff Grubb) в рамках недавнего стрима Game Mess Mornings поделился подробностями якобы отменённого Electronic Arts одиночного шутера Titanfall Legends от Respawn Entertainment.

По данным Грабба, Titanfall Legends была попыткой Respawn сделать «похожую по ощущениям на Titanfall» одиночную кампанию для чрезвычайно популярного условно-бесплатного ответвления Titanfall — Apex Legends.

Грабб подчёркивает, что речь шла не о Titanfall 3 с сюжетом и мультиплеером. Успех королевской битвы всё изменил: «Логика была такая, что в Apex Legends играло больше людей, чем слышало о Titanfall».

Предполагалось, что в Titanfall Legends игрокам достанется роль пилота-наёмника Блиска, который путешествует с восстановленным титаном BT-7274 из Titanfall 2, и встречается с персонажами из Apex Legends.

По сюжету BT-7274 становился «крайне особенным титаном» после взаимодействия с «утраченным ковчегом» (The Lost Ark), который единственный во вселенной может отследить некие важные детали. Кто их соберёт, будет «сверхсильным».

«Они стремились сделать игру активнее, подтолкнуть чаще использовать умения. Слышал такой слоган: "Хотим объединить Джона Уика и Тони Хоука". Ещё очень вдохновлялись DOOM Eternal, где вы действуете агрессивно и вечно что-то получаете», — говорит Грабб.

Помимо Titanfall Legends, Electronic Arts отменила мобильные версии Apex Legends и Battlefield, а также закрыла купленную в 2018 году студию Industrial Toys и перенесла релиз джедайского экшена Star Wars Jedi: Survivor (тоже от Respawn).