Tesla снизила цены на Model 3, но кроссоверы Model Y подорожали

Январь компания Tesla начала с рекордных снижений цен на свои электромобили на рынке США, базовый вариант Model Y подешевел сразу на $13 000, что сделало его участником программы государственного субсидирования. Едва начался февраль, а Tesla в очередной раз корректирует цены на свои машины в США, причём если Model 3 продолжает дешеветь, то Model Y дорожает.

Следует признать, что в конце января Tesla незаметно подняла цены на Model Y, пусть и всего на $500. Теперь же, как отмечает Electrek, стоимость версии Long Range выросла ещё на $1500 до $54 990. Это всё ещё позволяет её покупателям рассчитывать на получение государственной субсидии в США, но без особого запаса, поскольку до критически важного рубежа осталось всего $10 цены. Версия Tesla Model Y Performance оказалась дороже на $1000, она теперь стоит не менее $57 990.

Tesla Model 3 формально предлагается клиентам в США в ассортименте из трёх модификаций, но среднюю Long Range пока заказать нельзя из-за слишком высокого спроса, а базовая в заднеприводном исполнении подешевела на $500 до $43 490. Чтобы купить вторую из доступных комплектаций Tesla Model 3, которая носит обозначение Performance, необходимо выложить уже $53 990, но её стоимость в этом месяце не изменилась. По мнению представителей ресурса Electrek, в свете грядущего обновления Model 3 компания пытается стимулировать спрос на машины текущего поколения, снижая стоимость начальной комплектации.