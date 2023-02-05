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Первые кадры Dragon Age Dreadwolf утекли в Сеть: игру сравнивают с Final Fantasy XV, Destiny и God of War

В студии BioWare произошла крупная утечка. Издание Insider Gaming поделилось подробностями предстоящей Dragon Age Dreadwolf: в частности, о похожей на Final Fantasy XV боевой системе и центральной области как в Destiny. А вскоре после этого на Reddit появились кадры альфа-версии игры.

Источник изображения: Electronic Arts

Источник изображения: Electronic Arts

Согласно нескольким источникам Insider Gaming, релиз Dragon Age Dreadwolf в 2023 году ожидать не стоит. В игре до сих пор реализованы не все запланированные возможности, не завершены реплики персонажей и всё ещё видны остатки предыдущего прототипа, который отменили в 2021 году. Именно тогда проект перешёл от многопользовательского направления к одиночному.

Однако в текущей сборке всё ещё «ощущаются» некоторые элементы многопользовательской игры. Один из них — центральная локация, как в Destiny, где геймеры смогут подготовиться к следующей миссии (и отправиться на неё через зеркальный портал). По данным издания, центр будет играть важную роль в Dreadwolf. Завербованные персонажи будут наполнять локацию, и в ней вы можете давать им различное снаряжение и модификации.

Боевую система Dragon Age Dreadwolf описывают как hack n’ slash, особенно по сравнению с предыдущими частями серии. Сражения похожи на Final Fantasy XV. Игрок сможет прыгать, уклоняться и парировать атаки. Двумя основными способностями являются удар ногой и атака мечом. Напарниками управлять будет нельзя, но в разгар боя игра позволит выбирать навык, который они могут применить.

Dragon Age Dreadwolf — утечка альфа-версии
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Посмотреть на альфа-версию игры мы можем благодаря пользователю Reddit под псевдонимом revanchisto. Он получил кадры геймплея от тестировщика, который перешёл к другому проекту. К сожалению, revanchisto опубликовал только несколько секунд видео — больше ему не разрешил первоначальный источник утечки. Пользователь указал, что боевая система игры напоминает ему God of War (2018), а качество анимации значительно возросло по сравнению с предыдущими проектами BioWare.

К слову, согласно тексту в углу экрана, действие ролика разворачивается в штабе Серых Стражей в Вайсхаупте. Задача игрока — добраться до библиотеки. Эта локация кратко упоминалась в предыдущих Dragon Age и впервые появится на экранах. Персонаж — эльф-рыцарь с мечом и щитом и двумя компаньонами: рыцарь и гном-разбойник. По пути к библиотеке игрок встречает врагов, пропитанных красным лириумом, на что указывают их атаки и красные глаза, а также огромного дракона.

Revanchisto также поделился скриншотом интерфейса персонажа. На нём видны слоты для доспехов, головного убора, основного и дополнительного оружия, а также четыре разъёма для аксессуаров (амулет, пояс и два кольца).

Релиз Dragon Age Dreadwolf ожидается не раньше 2024 года.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Слухи, Xbox, PlayStation,
Теги: dragon age: dreadwolf, electronic arts, bioware, ролевой экшен, утечка
dragon age: dreadwolf, electronic arts, bioware, ролевой экшен, утечка
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