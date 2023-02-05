Первые кадры Dragon Age Dreadwolf утекли в Сеть: игру сравнивают с Final Fantasy XV, Destiny и God of War

В студии BioWare произошла крупная утечка. Издание Insider Gaming поделилось подробностями предстоящей Dragon Age Dreadwolf: в частности, о похожей на Final Fantasy XV боевой системе и центральной области как в Destiny. А вскоре после этого на Reddit появились кадры альфа-версии игры.

Согласно нескольким источникам Insider Gaming, релиз Dragon Age Dreadwolf в 2023 году ожидать не стоит. В игре до сих пор реализованы не все запланированные возможности, не завершены реплики персонажей и всё ещё видны остатки предыдущего прототипа, который отменили в 2021 году. Именно тогда проект перешёл от многопользовательского направления к одиночному.

Однако в текущей сборке всё ещё «ощущаются» некоторые элементы многопользовательской игры. Один из них — центральная локация, как в Destiny, где геймеры смогут подготовиться к следующей миссии (и отправиться на неё через зеркальный портал). По данным издания, центр будет играть важную роль в Dreadwolf. Завербованные персонажи будут наполнять локацию, и в ней вы можете давать им различное снаряжение и модификации.

Боевую система Dragon Age Dreadwolf описывают как hack n’ slash, особенно по сравнению с предыдущими частями серии. Сражения похожи на Final Fantasy XV. Игрок сможет прыгать, уклоняться и парировать атаки. Двумя основными способностями являются удар ногой и атака мечом. Напарниками управлять будет нельзя, но в разгар боя игра позволит выбирать навык, который они могут применить.