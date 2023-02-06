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Прототип Tesla Cybertruck ещё раз показал способность подруливать задними колёсами

Производители электрических внедорожников вдохновились идеей реализовать подруливание задними колёсами, поскольку для них она открывает возможность как сократить радиус разворота, так и смещаться в диагональном направлении. Первая возможность уже предусмотрена для Hummer EV и будущего Chevrolet Silverado EV, но Tesla Cybertruck тоже не стал исключением, и недавно в очередной раз продемонстрировал свои возможности на видео.

Источник изображения: Tokyotesla

Источник изображения: Tokyotesla

Один из очевидцев демонстрации возможностей электрического пикапа Tesla Cybertruck выложил видеоролик, который мог быть снят на территории предприятия компании в Техасе, где ведётся подготовка к началу массового производства этих машин. Судя по форме боковых зеркал, в демонстрации участвовал ходовой прототип более старого образца по сравнению с обнаруженным на прошлой неделе. Впрочем, на ходовые качества прототипа это обстоятельство никак повлиять не могло, и гораздо интереснее то, что при повороте задние колёса тоже подруливают, позволяя сократить радиус разворота.

Кстати, в своё время Илон Маск (Elon Musk) заявлял и о намерении реализовать другую особенность некоторых конкурирующих электромобилей с полным приводом — способность осуществлять так называемы «танковый разворот» на месте, когда колёса по обоим бортам крутятся попарно в противоположных направлениях. Для этого каждое из четырёх колёс должно приводиться в движение отдельным электромотором. Пока в ассортименте версий Tesla Cybertruck заявлены модификации не более чем с тремя электродвигателями на борту, но если планы Маска не поменяются, со временем может появиться и четырёхмоторная. Таким манёврам планируется обучить как электромобили Rivian, так и будущий электрический Mercedes-Benz G-Klasse.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, фото, видео, фраза дня,
Теги: tesla, cybertruck, электромобиль
tesla, cybertruck, электромобиль
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