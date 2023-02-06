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Рост поставок дисплеев Mini-LED остановится после перехода Apple на OLED-панели

Поставки Mini-LED панелей, согласно ожиданиям экспертов, будут расти до 2024 года, но уже в 2025 году рост в основном остановится, и аналогичная тенденция сохранится в будущем, сообщает южнокорейский портал The Elec со ссылкой на аналитиков компании Display Supply Chain Consultants (DSCC). Причина — качественные изменения технологий, применяемых в планшетах и ноутбуках Apple.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

По данным издания, компания будет применять OLED-панели вместо Mini-LED в своих новых iPad и, впоследствии, в разных моделях MacBook. Ожидается, что мировые поставки Mini-LED панелей достигнут 24,47 млн экземпляров в текущем году и вырастут до 30,23 млн в 2024-м. Тем не менее, с 2025 по 2027 год ежегодные объёмы поставок будут сохраняться на уровне порядка 30 млн экземпляров.

В то же время использование Mini-LED вырастет в телевизорах и мониторах, тогда как в ноутбуках, наоборот, сократится. Известно, что Apple начала использовать панели подобного типа в iPad и MacBook ещё в 2021 году, но скоро ситуация кардинально изменится. Уже со следующего года компания рассчитывает применять в своих планшетах OLED-дисплеи, а в 2025 году — и в ноутбуках. Впрочем, Mini-LED дисплеи будут по-прежнему широко использоваться Samsung и другими производителями для своих премиум-моделей телевизоров и, по прогнозам экспертов, соответствующий тренд сохранится до 2027 года.

В конце прошлого месяца сообщалось, что поставки Mini-LED в мире в 2022 году выросли на 1 %, тогда как в сегменте прочих панелей наблюдался значительный спад.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, интересности из мира хай-тек, мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизоры, ноутбуки и нетбуки, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники, планшетные компьютеры и смартбуки,
Теги: mini-led, oled, apple, планшет, телевизор
mini-led, oled, apple, планшет, телевизор
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