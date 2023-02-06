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К проблемам разработчиков The Day Before добавились подозрения в копировании трейлеров Call of Duty и The Last of Us — покадровое сравнение

Монтажёр игровых трейлеров Chromastone10 обратил внимание, что вступление недавней геймплейной демонстрации ММО-шутера на выживание в открытом мире The Day Before от якутской студии Fntastic подозрительно напоминает ролики других проектов.

Источник изображения: Fntastic

Источник изображения: Fntastic

Напомним, прошедшая 2 февраля 10-минутная презентация игрового процесса The Day Before начиналась с кинематографической нарезки продолжительностью буквально в несколько секунд.

Как подметил Chromastone10, первые несколько кадров The Day Before напоминают сцены из анонсирующего трейлера зомби-режима Call of Duty: Black Ops Cold War, а концовка буквально взята из релизного трейлера The Last of Us Part I.

Отсылки к чужим произведениям в видеоиграх не редкость, однако в данном случае речь идёт об одинаковых ракурсах, постановке, освещении и других составляющих сцены с поправкой на антураж The Day Before.

Стоит отметить, что разработчики The Day Before уже не первый раз попадаются на подобных заимствованиях: первые скриншоты игры явно были вдохновлены кадрами из The Division, Resident Evil 2 и SnowRunner.

Источник изображения: Twitter (Chromastone10)

Источник изображения: Twitter (Chromastone10)

Создатели The Day Before сравнения недавней демонстрации игры с трейлерами Call of Duty: Black Ops Cold War и The Last of Us Part I пока не прокомментировали, как и напоминающие The Division или SnowRunner скриншоты.

Релиз The Day Before ожидается 10 ноября 2023 года на PC, однако страница проекта в Steam недоступна из-за проблем с торговой маркой. Несмотря на геймплейный показ, в сообществе до сих пор не уверены в существовании самой игры.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Xbox, PlayStation,
Теги: the day before, fntastic, mytona, шутер
the day before, fntastic, mytona, шутер
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