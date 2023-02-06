Космический экшен Everspace 2 скоро выйдет из раннего доступа и получит русские субтитры, а ещё раньше — подорожает

Разработчики из независимой немецкой студии Rockfish Games сообщили дату выхода из раннего доступа своего космического экшена с открытым миром Everspace 2 и уточнили список целевых платформ игры.

Релизная версия находящейся в раннем доступе с января 2021 года Everspace 2 поступит в продажу 6 апреля для PC (Steam, GOG, Microsoft Store, PC Game Pass). Уже 20 февраля цена игры вырастет с $40 (825 рублей в российском Steam) до $50.

Летом Everspace 2 доберётся до PS5, Xbox Series X и S, а также будет оптимизирована для игры на Steam Deck. Обещанные издания для PS4 и Xbox One отменены — вкладчикам с Kickstarter обещают вернуть деньги при необходимости.

Everspace 2 находится в разработке более пяти лет. За это время создатели инвестировали в игру «кругленькую восьмизначную» сумму и выпустили шесть крупных обновлений, а сейчас заканчивают полировку релизного контента.

Среди основных особенностей версии 1.0 в Rockfish Games называют:

продолжительность основной сюжетной линии с несколькими побочными увеличится до 30 часов, а полное прохождение потребует более 90 часов;

на запуске в игре будет немецкий и английский дубляжи, а также текстовый перевод на 13 языков, включая русский (локализация должна была выйти ещё прошлой весной);

больше врагов, боссов, наград и видов оборудования для корабля, шестая звёздная система, отполированные заставочные ролики, настройки индивидуализации и ряд исправленных багов.

Что касается пострелизных планов, то на вторую половину 2023 года заявлено бесплатное контентное обновление, а в середине 2024-го ожидается выход крупного дополнения, разработка которого уже началась.

Everspace 2 позиционируется авторами как стремительный однопользовательский космический экшен с созданным вручную открытым миром, захватывающей историей, элементами ролевой игры и множеством добычи.