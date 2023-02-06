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В мае Darkest Dungeon II выберется из глубин раннего доступа и доберётся до Steam — доступна демоверсия

Разработчики из канадской Red Hook Studios объявили точную дату выхода релизной версии своей мрачной ролевой роглайк-стратегии Darkest Dungeon II. Игра также получила бесплатную демоверсию.

Источник изображений: Red Hook Studios

Источник изображений: Red Hook Studios

Напомним, ранний доступ Darkest Dungeon II стартовал 26 октября 2021 года в Epic Games Store, а премьера версии 1.0 до недавнего времени ожидалась на протяжении второго квартала 2023-го (с апреля по июнь) и в EGS, и в Steam.

Как стало известно, релизная версия Darkest Dungeon II поступит в продажу 8 мая для Steam и Epic Games Store. В раннем доступе игру ждёт ещё несколько больших обновлений, включая особо крупное совсем скоро.

Перенести прогресс из демоверсии в полную не получится

Перенести прогресс из демоверсии в полную не получится

Что касается демоверсии, то она вышла в Steam и EGS (на момент публикации ещё не появилась), а доступна до конца фестиваля «Играм быть», то есть 13 февраля. Игрокам дают провести четырёх стартовых героев через один регион (город или ферма).

Darkest Dungeon II предлагает сформировать отряд, снарядить дилижанс и отправиться в дорожное приключение по предотвращению апокалипсиса. На релизе обещают пять регионов и дюжину героев, а также русские субтитры.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Стратегия, Анонс,
Теги: darkest dungeon ii, red hook studios, ролевая игра, тактическая игра, роглайк
darkest dungeon ii, red hook studios, ролевая игра, тактическая игра, роглайк
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