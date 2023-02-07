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Getty Images обвинил ИИ-генератор изображений в «наглом нарушении авторских прав в ошеломляющих масштабах»

Фотобанк Getty Images обратился в американский суд с исковым заявлением против компании Stability AI, создавшей генеративную нейросеть Stable Diffusion, обвинив её в нарушении авторских прав. По мнению истца, разработчики использовали без разрешения миллионы изображений Getty Images для обучения своего ИИ-алгоритма.

Иллюстрация из судебного процесса Getty Images, показывающая оригинальную фотографию и похожее изображение (с водяным знаком Getty Images), созданные с помощью Stable Diffusion. Изображение: Getty Images

Иллюстрация из судебного процесса, показывающая оригинальную фотографию и похожее изображение, сгенерированное Stable Diffusion

Stability AI обвиняется в «наглом нарушении авторских прав интеллектуальной собственности Getty Images в ошеломляющих масштабах». В исковом заявлении сказано, что разработчики алгоритма Stable Diffusion скопировали более 12 млн изображений из базы Getty Images «без разрешения или компенсации», что является нарушением авторских прав.

Этот судебный процесс является очередным столкновением между разработчиками генеративных нейросетей и правообладателями. Дело в том, что для обучения таких алгоритмов требуется огромное количество изображений, которые зачастую берутся из интернета без согласия авторов и правообладателей. В прошлом месяце Getty Images подала иск против Stability AI в британский суд, обвинив разработчиков в нарушении авторских прав.

Эксперты по правовым вопросам заявляют, что дело Getty Images имеет существенную основу, но отмечают, что исход противостояния трудно предсказать, поскольку в прошлом подобных разбирательств в практике не было. Британский учёный Андрес Гуадамаз (Andres Guadamaz), специализирующийся на искусственном интеллекте и авторском праве, считает, что иск Getty Images является хорошо обоснованным. Он отметил, что, вероятнее всего, дело будет рассматриваться с точки зрения нарушения авторских прав, а ответчик постарается доказать, что использовал изображения сервиса добросовестно и не нарушал прав авторов.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: getty images, stable diffusion, stability ai, судебное разбирательство, авторское право
getty images, stable diffusion, stability ai, судебное разбирательство, авторское право
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