Сегодня 07 февраля 2023
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Google представила ИИ-бота Bard — ответ ...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Google представила ИИ-бота Bard — ответ на ChatGPT, до которого допустит только «правильных тестировщиков»

Компания Google объявила о запуске собственного ИИ-чат-бота под названием Bard. Ожидается, что он станет прямым конкурентом ИИ-чат-боту ChatGPT от Open AI, который набрал огромную популярность в последние недели. Решение Google в ближайшее время станет доступно ограниченному числу пользователей в рамках тестового запуска, а позже его сделают общедоступным.

Источник изображений: Google

Источник изображений: Google

Основой Bard стала разработанная в Google языковая модель Language Model for Dialogue Application (LaMDA). В сообщении компании сказано, что сначала взаимодействовать с чат-ботом Bard смогут участники закрытого тестирования, а в течении ближайших недель ИИ-алгоритм станет общедоступным.

«Мы работаем над экспериментальным сервисом разговорного ИИ на базе LaMDA, который мы называем Bard. И сегодня мы делаем еще один шаг вперед, открывая его для правильных тестировщиков, прежде чем сделать его широкодоступным для общественности в ближайшие недели, — говорится в сообщении Google. — Сначала мы выпускаем его с нашей облегченной версией модели LaMDA. Эта гораздо меньшая модель требует значительно меньших вычислительных мощностей, что позволяет нам масштабироваться для большего числа пользователей и получать больше отзывов. Мы объединим внешние отзывы с нашим собственным внутренним тестированием, чтобы убедиться, что ответы Барда соответствуют высокой планке качества, безопасности и обоснованности реальной информации. Мы рады, что этот этап тестирования поможет нам продолжать учиться и улучшать качество и скорость Bard».

На прошлой неделе сообщалось, что Google проводит внутреннее тестирование новых чат-ботов, включая ИИ-алгоритм, способный конкурировать с ChatGPT. В перспективе IT-гигант планирует интегрировать некоторые из ИИ-алгоритмов в собственный поисковый движок и другие сервисы.

«Скоро вы увидите в поисковике функции на базе ИИ, которые позволят переводить сложные данные и множество точек зрения в легко усваиваемые форматы, чтобы вы могли быстро понять общую картину и почерпнуть больше из интернета: будь то поиск дополнительных точек зрения, например, блоги людей, которые играют на пианино и гитаре, или углубление в смежную тему, например, обучение для начинающих музыкантов», — рассказал генеральный директор Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai).

Компания привела пример использования Bard для упрощения сложных тем, таких как объяснение новых открытий, сделанных космическим телескопом NASA «Джеймс Уэбб» 9-летнему ребенку.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Microsoft сегодня расскажет об интеграции ChatGPT в поисковик Bing и другие продукты
Акции Baidu выросли на 13 % после анонса мартовской премьеры чат-бота Ernie
В браузере Google Chrome 110 появилась поддержка NVIDIA RTX Video Super Resolution
Через поисковую рекламу в Google ведётся массированная вирусная атака — компания пообещала разобраться
Google объявила о сотрудничестве с ИИ-стартапом Anthropic — разработчиком потенциального конкурента ChatGPT
Китайский поисковый гигант Baidu выпустит бота в стиле ChatGPT с перспективой интеграции в местный поисковый движок
Рубрики: Новости Software, Новости сети, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: bard, google, нейросеть, чат-бот
bard, google, нейросеть, чат-бот
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Игровой ноутбук XPG Xenia 15 KC на Intel Core i7-11800H и NVIDIA GeForce RTX 3070 28
Обзор ИБП Ippon Smart Power Pro II 2200: мощный бесперебойник с AVR 12
Лучшие игры 2022 года по версии читателей и редакции 8
Умные помощники: обзор онлайновых AI-сервисов для обработки изображений 2

© 1997-2023 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Партию мультитулов для хакеров Flipper Zero на $200 тыс. задержала таможня Германии и уничтожит её
Учёные создали транзисторы из воды — они откроют путь к процессорам с частотой больше 1 ТГц
«Выглядит очень впечатляюще»: энтузиасты добавили трассировку лучей в Half-Life 2 и Max Payne с помощью файлов Portal with RTX
Попытка запуска первой в мире метановой орбитальной ракеты «Чжуцюэ-2» Китаем потерпела неудачу, потеряно 14 спутников
Глава Binance заявил, что ситуация с выводом средств стабилизировалась, но предрёк платформе «ухабистое» будущее
Новая статья: Самые ожидаемые игры 2023 года 4 ч.
Скидка 30 % на оплату госпошлин через портал «Госуслуги» отменена с 1 января 13 ч.
«Спортмастер» подтвердил утечку данных клиентов 20 ч.
Новая статья: Лучшие игры 2022 года по версии читателей и редакции 02-01 02:22
Новая статья: Gamesblender № 603: 10 лучших игр 2022 года 02-01 00:22
На Twitter снова подали в суд — теперь за неоплату офиса в Сан-Франциско 01-01 19:30
Власти отказались финансово поддерживать российские заменители TikTok и Instagram 31-12 11:22
Fidelity более чем вдвое снизила оценку своей доли в Twitter 31-12 11:20
Бывший глава криптобиржи FTX не собирается признавать себя виновным в мошенничестве 31-12 11:04
TikTok улучшил механизм обнаружения потенциально вредного контента 31-12 10:26
Zotac выпустит видеокарту GeForce RTX 4070 Ti с частотой до 2,7 ГГц и TDP 366 Вт 10 ч.
Samsung представила защищённый ноутбук Galaxy Book 2 Go на базе процессора Snapdragon 7c+ Gen 3 11 ч.
На сайте ELSA появилась страница, посвящённая GeForce RTX 4070 Ti 12 ч.
Смартфон Realme C55 получит аккумулятор ёмкостью 4880 мА·ч и поддержку быстрой зарядки 33 Вт 15 ч.
Для Denso сотрудничество с TSMC является частью стратегии по снижению зависимости от Китая 20 ч.
Hyundai намеревается наладить в Саудовской Аравии сборку электромобилей 20 ч.
Источником проблем у эталонных Radeon RX 7900 XT и XTX может оказаться испарительная камера 01-01 18:31
Обсуждение условий сделки по выкупу акций Toshiba продолжится в январе 01-01 09:53
Tesla на два последних дня прошлого года распространила скидки на Model S и Model X 01-01 09:00
Новая статья: Главные события 2022 года, которые запомнятся надолго 01-01 00:22