Google представила ИИ-бота Bard — ответ на ChatGPT, до которого допустит только «правильных тестировщиков»

Компания Google объявила о запуске собственного ИИ-чат-бота под названием Bard. Ожидается, что он станет прямым конкурентом ИИ-чат-боту ChatGPT от Open AI, который набрал огромную популярность в последние недели. Решение Google в ближайшее время станет доступно ограниченному числу пользователей в рамках тестового запуска, а позже его сделают общедоступным.

Основой Bard стала разработанная в Google языковая модель Language Model for Dialogue Application (LaMDA). В сообщении компании сказано, что сначала взаимодействовать с чат-ботом Bard смогут участники закрытого тестирования, а в течении ближайших недель ИИ-алгоритм станет общедоступным.

«Мы работаем над экспериментальным сервисом разговорного ИИ на базе LaMDA, который мы называем Bard. И сегодня мы делаем еще один шаг вперед, открывая его для правильных тестировщиков, прежде чем сделать его широкодоступным для общественности в ближайшие недели, — говорится в сообщении Google. — Сначала мы выпускаем его с нашей облегченной версией модели LaMDA. Эта гораздо меньшая модель требует значительно меньших вычислительных мощностей, что позволяет нам масштабироваться для большего числа пользователей и получать больше отзывов. Мы объединим внешние отзывы с нашим собственным внутренним тестированием, чтобы убедиться, что ответы Барда соответствуют высокой планке качества, безопасности и обоснованности реальной информации. Мы рады, что этот этап тестирования поможет нам продолжать учиться и улучшать качество и скорость Bard».

На прошлой неделе сообщалось, что Google проводит внутреннее тестирование новых чат-ботов, включая ИИ-алгоритм, способный конкурировать с ChatGPT. В перспективе IT-гигант планирует интегрировать некоторые из ИИ-алгоритмов в собственный поисковый движок и другие сервисы.

«Скоро вы увидите в поисковике функции на базе ИИ, которые позволят переводить сложные данные и множество точек зрения в легко усваиваемые форматы, чтобы вы могли быстро понять общую картину и почерпнуть больше из интернета: будь то поиск дополнительных точек зрения, например, блоги людей, которые играют на пианино и гитаре, или углубление в смежную тему, например, обучение для начинающих музыкантов», — рассказал генеральный директор Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai).

Компания привела пример использования Bard для упрощения сложных тем, таких как объяснение новых открытий, сделанных космическим телескопом NASA «Джеймс Уэбб» 9-летнему ребенку.