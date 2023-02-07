Lexus оценил свой электрический кроссовер RZ 450e минимум в $59 650

Первая фаза анонса первого электромобиля марки Lexus состоялась ещё в апреле прошлого года, но на рынке США машина начала предлагаться для заказа только сейчас, что позволяет нам изучить различия между двумя доступными комплектациями RZ 450e. Напомним, что технически модель базируется на платформе e-TNGA и делит агрегаты с кроссовером Toyota bZ4X, но по содержанию является более богато оснащённой альтернативой.

Электрический первенец марки Lexus не впечатляет запасом хода, причём он зависит от радиуса колёсных дисков, которыми укомплектован электромобиль: 18-дюймовые обеспечивают запас хода в 352 км, а 20-дюймовые сокращают его до 314 км. Тяговая батарея обладает ёмкостью 71,4 кВт‧ч, а полноприводная трансмиссия сочетается с двухмоторной силовой установкой совокупной мощностью 313 л.с. Сотню километров в час электромобиль разменивает примерно за пять секунд. В переднеприводном исполнении Lexus RZ 450e вообще не предлагается.

Кроссоверу достался более роскошный интерьер по сравнению с донорским Toyota bZ4X, в нём предусмотрена и панорамная крыша, и 14-дюймовый сенсорный дисплей на передней панели, а услаждать слух клиентов призвана акустическая система с 10 или 13 динамиками, в зависимости от комплектации. Мобильные устройства электромобиль позволяет не только заряжать беспроводным образом, но и подключать их без проводов к бортовой мультимедийной системе через Apple CarPlay и Google Android Auto. По салону распределены пять портов USB-C для зарядки мобильных устройств.

Показания приборов можно проецировать на лобовое стекло, а опциональное электронное зеркало заднего вида позволяет выводить картинку с камеры заднего вида. Машина способна сама парковаться, а для удобства использования доступ в салон может осуществляться через цифровой ключ, хранящийся на смартфоне владельца и при необходимости передаваемый всем допущенным к управлению лицам. По умолчанию все электромобили этой модели оснащаются картой-ключом. Предусмотрена функция телеметрии и дистанционного запуска климатической системы.

Сидения первого ряда имеют электрическую регулировку по восьми направлениям, включая поясничный подпор, память положений (в связке с зеркалами), в базовом варианте оснащения предусмотрена вентиляция и подогрев. В старшей же комплектации обогревом оснащены и задние сидения. Примечательно, что комфорту передних седоков способствует и специальный обогреватель для области колен. В базовом варианте дверь багажного отделения оснащается электроприводом и функцией открытия при помощи движения ногой под бампером.

Заряжать электромобиль можно как от бытовой сети с напряжением 120 или 240 В, так и от станций быстрой зарядки постоянного тока. Бортовое зарядное устройство рассчитано на 7 кВт мощности. Комплекс систем безопасности Lexus Safety System+ 3.0 позволяет распознавать дорожные знаки, предотвращать наезд на пешеходов и столкновения с транспортными средствами, движущимися в поперечном направлении на перекрёстках, удерживать машину в полосе и даже автоматически перестраиваться. Продвинутый круиз-контроль работает на всём диапазоне скоростей и снижает скорость до разумной при прохождении поворотов. Система кругового обзора не только помогает при маневрировании в стеснённых условиях, но и блокирует открытие дверей в случае приближающегося в попутном направлении транспортного средства, включая мотоциклы и велосипеды. Впрочем, конкретный набор автоматических ассистентов будет зависеть от комплектации машины, старшая Luxury предлагается по цене $65 150, стоимость младшей Premium равна $59 650.

Только в старшей комплектации Luxury кроссовер будет оснащаться премиальной акустической системой Mark Levinson с 13 динамиками и проекционным дисплеем, более толстыми лобовым и передними боковыми стёклами, а также многоцветной окружающей подсветкой салона. В начальной комплектации подсветка тоже имеет режим динамической проекции, но не меняет свой цвет. Подогрев задних сидений и зоны колен передних пассажиров тоже доступен только в старшей комплектации, но последнюю опцию можно получить за доплату и в младшей. Цифровым ключом покупатели начальной версии кроссовера тоже не смогут воспользоваться без доплаты.

Отделка сидений замшей предусмотрена только в комплектации Luxury. Продвинутый автопарковщик по умолчанию предусмотрен только для неё, но за доплату его можно получить и в младшей Premium, как и проекционный дисплей с цифровым ключом. За доплату покупатели начальной версии Lexus RZ 450e могут получить цифровое салонное зеркало заднего вида и подсвечиваемый логотип на том месте, где у машин с ДВС расположена фальшрадиаторная решётка. За дополнительные деньги старший вариант машины будет оснащён более крупной панорамной крышей, а в «зимний пакет» входят омыватели светодиодных фар и подогрев зоны покоя стеклоочистителей. Рулевое колесо подогревается во всех комплектациях, как и передние сидения. Обе комплектации кроссовера предусматривают автоматический режим переключения с дальнего света на ближний и обратно. За пассивную безопасность отвечают девять подушек. Руль, кстати, остался круглым, хотя ранее обсуждалась возможность его замены на штурвал в более дорогой комплектации.

Электрический первенец Lexus выходит на рынок в сложное время, когда Tesla своим примером заставляет конкурентов снижать цены на электромобили, и даже люксовая отделка салона RZ 450e вряд ли сможет компенсировать умеренный запас хода без подзарядки при заявленной стоимости. Возможно, первых покупателей новинка Lexus найдёт среди фанатов марки, которые захотят перейти на новый уровень без смены сложившихся привычек.