Новая статья: HUAWEI FreeBuds 5i: прогресс не всегда сказывается на цене

HUAWEI FreeBuds 5i едва ли могут предложить что-то прорывное по сравнению с предшественником, но пространство для прогресса есть всегда: добавлена поддержка Bluetooth-профиля LDAC для передачи звука высокого разрешения, улучшена технология шумоподавления, изменен дизайн. А цена… стала ниже!

Наушники HUAWEI FreeBuds 5i получили, те же 10-миллиметровые динамики, поддерживают Bluetooth версии 5.2, поддерживают кодеки AAC, SBC и LDAC. Имеется шумоподавление с настраиваемой интенсивностью, корпус соответствует классу водонепроницаемости IP54 – под дождем в них можно гулять свободно.

Подробнее о HUAWEI FreeBuds 5i можно узнать в нашем обзоре.