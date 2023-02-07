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Новая статья: HUAWEI FreeBuds 5i: прогресс не всегда сказывается на цене

HUAWEI FreeBuds 5i едва ли могут предложить что-то прорывное по сравнению с предшественником, но пространство для прогресса есть всегда: добавлена поддержка Bluetooth-профиля LDAC для передачи звука высокого разрешения, улучшена технология шумоподавления, изменен дизайн. А цена… стала ниже!

Наушники HUAWEI FreeBuds 5i получили, те же 10-миллиметровые динамики, поддерживают Bluetooth версии 5.2, поддерживают кодеки AAC, SBC и LDAC. Имеется шумоподавление с настраиваемой интенсивностью, корпус соответствует классу водонепроницаемости IP54 – под дождем в них можно гулять свободно.

Подробнее о HUAWEI FreeBuds 5i можно узнать в нашем обзоре.

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Рубрики: Новости Hardware, аудио/видео периферия, наушники, веб-камеры,
Теги: huawei, freebuds, наушники
huawei, freebuds, наушники
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