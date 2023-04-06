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Великобритания может запустить тщательное расследование поглощения iRobot компанией Amazon

Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) сообщило, что изучает возможные последствия поглощения iRobot компанией Amazon — сделка оценивается в $1,7 млрд. Следующим шагом может стать углублённая проверка сделки.

Источник изображения: irobot.com

Источник изображения: irobot.com

Процедура находится на ранней стадии: ведомство запрашивает комментарии у заинтересованных сторон, чтобы установить, может ли поглощение вызвать «существенное снижение конкуренции» в Великобритании. О сроках принятия решения в CMA пока не говорят.

Компания iRobot основана около 30 лет назад в Массачусетском технологическом институте — она известна в первую очередь благодаря роботам-пылесосам серии Roomba. Технологический гигант Amazon тем временем проводит активную работу в области технологий умного дома, и поглощение iRobot является частью этой стратегии. Однако инициатива была встречена насторожено регулирующими органами. В Европе, например, выразили опасения по поводу конфиденциальности данных: Amazon может получить конкурентное преимущество, объединив оба источника информации.

Ранее о начале собственной проверки сообщила американская Федеральная торговая комиссия (FTC).

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Рубрики: Новости Hardware, мир роботехники,
Теги: amazon, irobot, поглощение
amazon, irobot, поглощение
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