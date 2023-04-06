Counter-Strike 2 даст бой задержке отклика благодаря поддержке NVIDIA Reflex

Портал The Verge со ссылкой на пресс-релиз Valve и NVIDIA сообщил, что в соревновательном многопользовательском шутере Counter-Strike 2 появится поддержка технологии оптимизации времени отклика NVIDIA Reflex.

Для доступа к открываемым NVIDIA Reflex преимуществам (сокращение времени отклика до 35 %) пользователю Counter Strike 2 нужно быть владельцем видеокарты NVIDIA GeForce новее, чем представленные в серии GTX 900.

NVIDIA также показала, как NVIDIA Reflex влияет на время отклика в предрелизной версии Counter Strike 2 с максимальными настройками и разрешением 1440p на ПК, оборудованном процессором Intel Core i9-12900K и одним из трёх графических ускорителей:

RTX 4070 — время отклика сократилось с 10 до 8 мс;

RTX 3060 — с 16 до 11 мс;

GTX 1060 — с 26 до 17 мс.

Counter-Strike 2 будет оснащена NVIDIA Reflex на выходе из своего закрытого тестирования ближайшим летом. Более точных сроков полноценного релиза игры на данный момент Valve не предоставляет.

В пресс-релизе NVIDIA также похвасталась, что с учётом включения в список Counter-Strike 2 поддержка NVIDIA Reflex будет реализована в девяти из десяти основных соревновательных шутеров на ПК.

Помимо Counter-Strike 2 (в перспективе), поддержкой NVIDIA Reflex обладают Apex Legends, Call of Duty: Warzone 2, Destiny 2, Escape from Tarkov, Fortnite, Overwatch 2, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege и Valorant.

Что касается Counter-Strike 2, то бесплатный апгрейд CS:GO до версии на движке Source 2 предложит обновлённые карты, подтиковую структуру, динамический дым, обратную совместимость с предметами из CS:GO и другие улучшения.