Ретро всё ещё в моде: сборник Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection с классическими играми про Черепашек-ниндзя празднует большой успех

Издательство Konami и разработчики из американской студии Digital Eclipse рассказали об успехах своего ретросборника Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection и достижениях его игроков.

Как стало известно, за прошедшие после релиза семь с небольшим месяцев суммарные продажи Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection на всех целевых платформах превысили 1 млн экземпляров.

За этот же период пользователи Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection успели:

1 млн раз спасти своих друзей;

2 млн раз сорвать планы Шреддера;

съесть 6 млн пицц;

победить 350 млн солдат клана Фут.

Konami выразила надежду, что новичкам понравилось первое знакомство с историей франшизы, а в Digital Eclipse остались «рады этим фантастическим новостям и немного потрясены ими».

The Cowabunga Collection вышла 30 августа 2022 года на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. Сборник включает 13 классических игр серии с аркадных автоматов, NES, SNES, Sega Genesis и Game Boy.