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Ретро всё ещё в моде: сборник Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection с классическими играми про Черепашек-ниндзя празднует большой успех

Издательство Konami и разработчики из американской студии Digital Eclipse рассказали об успехах своего ретросборника Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection и достижениях его игроков.

Источник изображения: Steam (Keigo)

Источник изображения: Steam (Keigo)

Как стало известно, за прошедшие после релиза семь с небольшим месяцев суммарные продажи Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection на всех целевых платформах превысили 1 млн экземпляров.

За этот же период пользователи Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection успели:

  • 1 млн раз спасти своих друзей;
  • 2 млн раз сорвать планы Шреддера;
  • съесть 6 млн пицц;
  • победить 350 млн солдат клана Фут.
Источник изображения: Konami

Источник изображения: Konami

Konami выразила надежду, что новичкам понравилось первое знакомство с историей франшизы, а в Digital Eclipse остались «рады этим фантастическим новостям и немного потрясены ими».

The Cowabunga Collection вышла 30 августа 2022 года на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. Сборник включает 13 классических игр серии с аркадных автоматов, NES, SNES, Sega Genesis и Game Boy.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: teenage mutant ninja turtles: the cowabunga collection, digital eclipse, konami, экшен, продажи игр
teenage mutant ninja turtles: the cowabunga collection, digital eclipse, konami, экшен, продажи игр
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