Сегодня 09 апреля 2023
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Дочерняя компания GM Cruise вынуждена от...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Дочерняя компания GM Cruise вынуждена отозвать 300 робомобилей для обновления ПО из-за столкновения с автобусом

Двадцать третьего марта один из курсировавших по улицам Сан-Франциско таксомоторов компании Cruise, управляемый автоматикой, допустил столкновение с сочленённым автобусом, выезжавшим на правую полосу движения из остановочного кармана. Теперь разработчики управляющего ПО отзывают все 300 подобных машин для обновления, чтобы избежать таких инцидентов в будущем.

Источник изображения: Cruise Automation

Источник изображения: Cruise Automation

Как сообщает Reuters со ссылкой на представителей Cruise, в ходе описываемого манёвра бортовая система управления пострадавшего такси не совсем корректно предсказала траекторию движения задней части сочленённого автобуса, инициировав торможение позже, чем это требовалось для предотвращения наезда на автобус сзади. Вырулив из остановочного кармана, сочленённый автобус вынужден был остановиться, а машина Cruise не смогла вовремя затормозить и допустила столкновение с ним на скорости около 16 км/ч. В результате инцидента никто не пострадал.

По словам представителей Cruise, для бортовой автоматики проблемой стало перекрытие задней частью сочленённого автобуса его передней части, на траекторию движения которого такси и должно было ориентироваться. Формально, автоматика Cruise обучена предсказывать траекторию движения не только сочленённых автобусов, но и грузовиков с полуприцепами и прицепами, но алгоритмы предсказания, по всей видимости, требуют некоторого усовершенствования. Это единственный инцидент такого плана за всю многомесячную историю эксплуатацию автоматических такси Cruise в Сан-Франциско, но представители компании стремятся избежать его повторения в будущем, а потому отзывают все 300 таксомоторов для обновления управляющего программного обеспечения.

В сентябре прошлого года Cruise пришлось отозвать для обновления 80 своих автоматических такси после июньского происшествия, в котором пострадали два человека. На тот момент бортовое ПО не могло корректно предсказывать траекторию движения встречных транспортных средств. В декабре к обновлению пришлось прибегнуть из-за возникающих резких торможений без видимых на то причин и непредсказуемых остановок. Напомним, что Cruise получила разрешение на эксплуатацию своих автоматических такси в Сан-Франциско без необходимости нахождения за рулём страхующего испытателя. При этом маршруты передвижения и время оказания услуг такими автоматическими такси ограничены.

Одновременно стало известно, что Tesla придётся отозвать 422 электромобиля Model 3, проданных в США, для замены элементов крепления деталей передней подвески. Они могут ослабнуть и привести к потере транспортным средством стабильности траектории движения. Компания в ходе отзыва должна будет либо заменить крепёжные элементы, либо зафиксировать их надёжным образом. С января 2019 года зафиксировано 25 гарантийных обращений и 2 случая потери стабильности траектории, но никто от данной неисправности пока не пострадал. В 2021 году подобная проблема уже стала причиной отзыва почти 2800 машин Tesla Model 3 и Model Y, выпущенных в период с 2019 по 2021 годы.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Роботакси Cruise заблокировали улицу в Сан-Франциско из-за поваленных деревьев после шторма
Власти Сан-Франциско хотят замедлить распространение роботакси — они создают заторы и зазря беспокоят экстренные службы
В США открыли расследование из-за внезапного торможения и остановок роботакси Cruise, провоцирующих ДТП
У Tesla Model X обнаружились проблемы с ремнями безопасности — власти начали расследование
Стоимость NVIDIA взлетела более чем в два раза всего за пять месяцев благодаря ИИ-буму
Представлен внедорожник Kia EV9 с платными программными апгрейдами — через приложение прокачать можно даже крутящий момент
Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, мир роботехники, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: cruise automation, cruise, tesla, отзыв продукции, автопилот
cruise automation, cruise, tesla, отзыв продукции, автопилот
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Игровой ноутбук XPG Xenia 15 KC на Intel Core i7-11800H и NVIDIA GeForce RTX 3070 28
Обзор ИБП Ippon Smart Power Pro II 2200: мощный бесперебойник с AVR 12
Лучшие игры 2022 года по версии читателей и редакции 8
Умные помощники: обзор онлайновых AI-сервисов для обработки изображений 2

© 1997—2023 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Партию мультитулов для хакеров Flipper Zero на $200 тыс. задержала таможня Германии и уничтожит её
Учёные создали транзисторы из воды — они откроют путь к процессорам с частотой больше 1 ТГц
«Выглядит очень впечатляюще»: энтузиасты добавили трассировку лучей в Half-Life 2 и Max Payne с помощью файлов Portal with RTX
Попытка запуска первой в мире метановой орбитальной ракеты «Чжуцюэ-2» Китаем потерпела неудачу, потеряно 14 спутников
Глава Binance заявил, что ситуация с выводом средств стабилизировалась, но предрёк платформе «ухабистое» будущее
Новая статья: Самые ожидаемые игры 2023 года 4 ч.
Скидка 30 % на оплату госпошлин через портал «Госуслуги» отменена с 1 января 13 ч.
«Спортмастер» подтвердил утечку данных клиентов 20 ч.
Новая статья: Лучшие игры 2022 года по версии читателей и редакции 02-01 02:22
Новая статья: Gamesblender № 603: 10 лучших игр 2022 года 02-01 00:22
На Twitter снова подали в суд — теперь за неоплату офиса в Сан-Франциско 01-01 19:30
Власти отказались финансово поддерживать российские заменители TikTok и Instagram 31-12 11:22
Fidelity более чем вдвое снизила оценку своей доли в Twitter 31-12 11:20
Бывший глава криптобиржи FTX не собирается признавать себя виновным в мошенничестве 31-12 11:04
TikTok улучшил механизм обнаружения потенциально вредного контента 31-12 10:26
Zotac выпустит видеокарту GeForce RTX 4070 Ti с частотой до 2,7 ГГц и TDP 366 Вт 10 ч.
Samsung представила защищённый ноутбук Galaxy Book 2 Go на базе процессора Snapdragon 7c+ Gen 3 11 ч.
На сайте ELSA появилась страница, посвящённая GeForce RTX 4070 Ti 12 ч.
Смартфон Realme C55 получит аккумулятор ёмкостью 4880 мА·ч и поддержку быстрой зарядки 33 Вт 15 ч.
Для Denso сотрудничество с TSMC является частью стратегии по снижению зависимости от Китая 20 ч.
Hyundai намеревается наладить в Саудовской Аравии сборку электромобилей 20 ч.
Источником проблем у эталонных Radeon RX 7900 XT и XTX может оказаться испарительная камера 01-01 18:31
Обсуждение условий сделки по выкупу акций Toshiba продолжится в январе 01-01 09:53
Tesla на два последних дня прошлого года распространила скидки на Model S и Model X 01-01 09:00
Новая статья: Главные события 2022 года, которые запомнятся надолго 01-01 00:22