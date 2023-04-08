Дочерняя компания GM Cruise вынуждена отозвать 300 робомобилей для обновления ПО из-за столкновения с автобусом

Двадцать третьего марта один из курсировавших по улицам Сан-Франциско таксомоторов компании Cruise, управляемый автоматикой, допустил столкновение с сочленённым автобусом, выезжавшим на правую полосу движения из остановочного кармана. Теперь разработчики управляющего ПО отзывают все 300 подобных машин для обновления, чтобы избежать таких инцидентов в будущем.

Как сообщает Reuters со ссылкой на представителей Cruise, в ходе описываемого манёвра бортовая система управления пострадавшего такси не совсем корректно предсказала траекторию движения задней части сочленённого автобуса, инициировав торможение позже, чем это требовалось для предотвращения наезда на автобус сзади. Вырулив из остановочного кармана, сочленённый автобус вынужден был остановиться, а машина Cruise не смогла вовремя затормозить и допустила столкновение с ним на скорости около 16 км/ч. В результате инцидента никто не пострадал.

По словам представителей Cruise, для бортовой автоматики проблемой стало перекрытие задней частью сочленённого автобуса его передней части, на траекторию движения которого такси и должно было ориентироваться. Формально, автоматика Cruise обучена предсказывать траекторию движения не только сочленённых автобусов, но и грузовиков с полуприцепами и прицепами, но алгоритмы предсказания, по всей видимости, требуют некоторого усовершенствования. Это единственный инцидент такого плана за всю многомесячную историю эксплуатацию автоматических такси Cruise в Сан-Франциско, но представители компании стремятся избежать его повторения в будущем, а потому отзывают все 300 таксомоторов для обновления управляющего программного обеспечения.

В сентябре прошлого года Cruise пришлось отозвать для обновления 80 своих автоматических такси после июньского происшествия, в котором пострадали два человека. На тот момент бортовое ПО не могло корректно предсказывать траекторию движения встречных транспортных средств. В декабре к обновлению пришлось прибегнуть из-за возникающих резких торможений без видимых на то причин и непредсказуемых остановок. Напомним, что Cruise получила разрешение на эксплуатацию своих автоматических такси в Сан-Франциско без необходимости нахождения за рулём страхующего испытателя. При этом маршруты передвижения и время оказания услуг такими автоматическими такси ограничены.

Одновременно стало известно, что Tesla придётся отозвать 422 электромобиля Model 3, проданных в США, для замены элементов крепления деталей передней подвески. Они могут ослабнуть и привести к потере транспортным средством стабильности траектории движения. Компания в ходе отзыва должна будет либо заменить крепёжные элементы, либо зафиксировать их надёжным образом. С января 2019 года зафиксировано 25 гарантийных обращений и 2 случая потери стабильности траектории, но никто от данной неисправности пока не пострадал. В 2021 году подобная проблема уже стала причиной отзыва почти 2800 машин Tesla Model 3 и Model Y, выпущенных в период с 2019 по 2021 годы.