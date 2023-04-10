Правительство Южной Кореи и инвесторы выделят $121 млрд на поддержку приоритетных отраслей промышленности

Министерство науки, информационных технологий и планирования будущего Южной Кореи выделило приоритетные направления финансирования национальной промышленности, и собирается до 2027 года привлечь на соответствующие нужды до $121 млрд инвестиций. Основная часть этой суммы будет покрыта из кармана самих участников рынка.

Глава ведомства Ли Чжон Хо (Lee Jong-ho), как сообщает издание Business Korea, упомянул около 100 приоритетных направлений развития южнокорейской промышленности, которые будут удостоены повышенного внимания чиновников. До 2027 года на их финансирование будут выделены $118 млрд из капитала частных компаний, а непосредственно власти Южной Кореи ограничатся субсидиями на сумму около $3,4 млрд.

В полупроводниковом секторе приоритет будет отдан поиску новых технологий производства памяти, включая решения на основе мемристоров, разработке ускорителей для систем искусственного интеллекта, компонентов для сетей связи 6G и систем автономного управления транспортом, а также освоению 3-нм и более «тонких» литографических технологий.

Ещё одним направлением приоритетного финансирования станет разработка перспективных типов дисплеев для устройств виртуальной реальности, носимой электроники и интерьеров автомобилей. Гибкие дисплеи найдут применение во всех этих сферах.

Довольно обширной поддержкой будет пользоваться разработка новых типов аккумуляторных батарей для электротранспорта. Не менее 14 перспективных технологий в этой сфере будут направлены на улучшение свойств и характеристик литиевых аккумуляторов. Не менее 7 разработок сосредоточатся на совершенствовании водородных топливных ячеек, ещё шесть технологий должны способствовать появлению изотопных источников электроэнергии. Такие элементы питания, например, могут пригодиться в космической технике.