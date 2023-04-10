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Baidu подала в суд на Apple за распространение поддельных приложений ИИ-бота Ernie Bot

Поисковый гигант Baidu подал иски против «причастных» разработчиков приложений и саму компанию Apple в связи с распространением в маркетплейсе App Store программных продуктов, якобы предоставляющих доступ к функциям чат-бота Ernie Bot, разработанного китайской компанией.

Источник изображения: Baidu

Источник изображения: Baidu

Считается, что представленный в прошлом месяце ИИ-бот Ernie является наиболее передовым китайским ответом на ChatGPT американской разработки. По данным Baidu, иск будет рассматриваться одним из судов в Пекине. К ответу призовут как разработчиков «контрафактных» приложений, так и саму Apple.

Как сообщила Baidu в канале Baidu AI суперприложения WeChat, Ernie не имеет никакого официального мобильного ПО. Заодно было опубликовано фото судебного иска. По данным представителей разработчика ИИ-бота, до официального объявления любые приложения Ernie, опубликованные в App Store или любых других маркетплейсах ПО, являются подделками. В самой Apple ситуацию никак не комментируют. Проведённое журналистами Reuters исследование показало, что в App Store размещены как минимум четыре приложения с китайскими названиями, эквивалентными Ernie Bot. Все они являются фальшивками.

Китайский разработчик подчёркивает, что новый бот доступен только пользователям, подавшим заявку и получившим код доступа. В Baidu предостерегли от нелегальной покупки подобных кодов.

Компания представила ИИ-бота Ernie в марте. Популярность ChatGPT, поддерживаемого Microsoft, заставила многих техногигантов ускоренными темпами заканчивать разработку и выпуск конкурирующих продуктов.

Доступ к Ernie Bot пока имеется только у группы пользователей с пригласительными кодами, компании могут подать заявку на интеграцию бота в свои продукты, связавшись с представителями облачной платформы Baidu.

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Рубрики: Новости Software, ПО для мобильных устройств, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: ии, китай, apple, app store, ernie, чат-бот
ии, китай, apple, app store, ernie, чат-бот
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