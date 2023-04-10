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Мировые поставки ПК обвалились на 29 % в первом квартале — у Apple продажи упали сильнее других

С конца первого квартала прошло достаточно времени, чтобы отраслевые аналитики начали подводить первые итоги этого периода с точки зрения развития рынка ПК. Специалисты IDC определили, что за первый квартал было поставлено не более 56,9 млн готовых ПК и ноутбуков, это на 29 % меньше итогов аналогичного периода прошлого года. Фактически, сейчас рынок ПК находится в более угнетённом состоянии, чем до начала пандемии.

Источник изображения: Dell Technologies

Источник изображения: Dell Technologies

Последний тезис аналитики IDC подкрепляют сравнением с первым кварталом 2019 года, когда было поставлено 59,2 млн ПК, а также первым кварталом 2018 года, когда было поставлено 60,6 млн ПК. Первый квартал текущего года с 56,9 млн поставленных ПК на этом фоне выглядит не очень обнадёживающе. По словам представителей IDC, на спрос в сегменте ПК продолжают негативно влиять избыточные складские запасы готовой продукции и ухудшающаяся макроэкономическая обстановка.

Как отмечают специалисты IDC, даже некоторое уменьшение складских запасов на протяжении последних месяцев не позволяет им вернуться к норме, измеряемой четырьмя или шестью неделями реализации продукции. Даже с учётом готовности продавцов и поставщиков серьёзно снижать цены на ПК, увеличенные складские запасы рискуют сохраниться не только до середины текущего года, но и потенциально до некоторой части третьего квартала.

Снижение потребности рынка в продукции позволяет производителям взять паузу для перестройки каналов поставок, поскольку тенденция к миграции за пределы Китая набирает обороты. С другой стороны, ожидаемое увеличение лицензионных отчислений ближе к концу года заставляет производителей уже сейчас наращивать объёмы выпуска компьютеров под управлением операционной системы Google Chrome OS. Во втором полугодии, как ожидают в IDC, спрос на ПК может вернуться к росту при наличии некоторой макроэкономической стабилизации, а также из-за необходимости перехода на Windows 11. По крайней мере, к 2024 году данный фактор начнёт существенно влиять на рынок ПК, по мнению экспертов IDC.

Источник изображения: IDC

Источник изображения: IDC

Лидером рынка ПК по итогам первого квартала остаётся Lenovo с долей в 22,4 %, которая за год слегка сократилась, тогда как HP Inc. на втором месте с 21,1 % слегка укрепила позиции за это время. Если первая компания сократила поставки ПК на 30,3 %, то вторая ограничилась снижением на 24,2 %. Третье место занимает Dell, которая тоже сократила свою долю с 17,1 до 16,7 %, а также уменьшила количество поставляемой продукции на 31 %. Четвёртое место занимает Apple, но её отрыв от тройки лидеров весьма велик — при доле рынка в 7,2 % компания из Купертино сильнее всех сократила объёмы поставок ПК, на 40,5 % по сравнению с первым кварталом прошлого года.

Замыкает пятёрку лидеров ASUS с долей рынка 6,8 % и 3,9 млн поставленных ПК. При этом снижение объёмов реализации у тайваньского производителя остаётся в пределах общего тренда — 30,3 %. Все прочие производители ПК занимают не более 25,9 % рынка, их объёмы поставок за год сократились на 26 %. Выходит, что все крупнейшие производители ПК, за исключением HP Inc., пострадали от снижения спроса сильнее, чем менее значимые игроки рынка.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, ноутбуки и нетбуки, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
Теги: idc, аналитика, рынок пк
idc, аналитика, рынок пк
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