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Надёжный инсайдер раскрыл дату выхода Immortals of Aveum — «новаторского» магического шутера от бывших создателей Call of Duty и Dead Space

Проверенный инсайдер billbil-kun, раньше времени раскрывающий наполнение раздач Epic Games Store и PS Plus, назвал дату выхода фэнтезийного шутера Immortals of Aveum от Electronic Arts и разработчиков из американской Ascendant Studios.

Источник изображений: Electronic Art

Источник изображений: Electronic Arts

Напомним, Immortals of Aveum представили на церемонии The Game Awards в декабре 2022 года посредством минутного трейлера (прикреплён ниже). С тех пор об игре ничего слышно не было, но авторы, похоже, готовятся к скорому анонсу.

Инсайдер решил испортить сюрприз: по данным billbil-kun, Immortals of Aveum поступит в продажу 20 июля. Официально известно лишь то, что игра планируется к релизу на протяжении текущего года.

Electronic Arts называет Immortals of Aveum «новаторским новым однопользовательским магическим шутером от первого лица» с «незабываемой кинематографичной сюжетной кампанией».

События Immortals of Aveum развернутся в оригинальной фэнтезийной вселенной под названием Aveum, мир которой «полон магии, конфликтов и находится на грани забвения». Подробностями обещали поделиться позже.

Immortals of Aveum создаётся на движке Unreal Engine 5 для PC (Steam, Epic Games Store, EA App) командой, состоящей из бывших разработчиков игр серий Dead Space, Call of Duty, Borderlands и других.

Для Ascendant Studios это дебютный проект. Immortals of Aveum будет выпущена в рамках программы EA Originals, к которой Electronic Arts после успеха кооперативного платформера It Takes Two начала подключать и менее нишевые игры.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Слухи,
Теги: immortals of zveum, ascendant studios, electronic arts, шутер
immortals of zveum, ascendant studios, electronic arts, шутер
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