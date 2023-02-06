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«От нишевого к смелому и дерзкому»: Electronic Arts будет выпускать крупные игры сторонних студий под инициативой EA Originals

Издательство Electronic Arts начнёт выпускать крупномасштабные игры сторонних студий в рамках инициативы EA Originals. Соответствующую информацию обнародовал её руководитель Джефф Гамон (Jeff Gamon) в интервью порталу GamesIndustry.biz.

Источник изображения: Electronic Arts

Источник изображения: Electronic Arts

В разговоре с журналистами генеральный менеджер издательского лейбла напомнил, что инициатива EA Originals не позволяла головному издательству зарабатывать на выходящих играх, поскольку 100 % выручки с их продаж после релиза на окупаемость уходило авторам.

После успеха кооперативного платформера It Takes Two «альтруистичный» бренд EA Originals возымел особое значение для Electronic Arts, поэтому компания приняла решение поддерживать не только создателей нишевых проектов. Например, в рамках прошедшей The Game Awards 2022 состоялся анонс масштабного фэнтезийного шутера Immortals of Aveum c «кинематографической сюжетной кампанией» (это указано прямо в описании к дебютному трейлеру).

Аналогичным образом обстоит ситуация с фэнтезийным охотничьим экшеном Wild Hearts, премьерный показ игрового процесса которого состоялся в октябре 2022 года. Игроки встретили дебютный геймплей позитивно, отметив игровой процесс в духе Monster Hunter.

Оба упомянутых проекта нельзя назвать нишевыми, ведь инициатива EA Originals теперь открыта для студий разного размера. «Итак, мы начали с небольших инди-проектов. Теперь мы переходим к играм от независимых студий всех форм и размеров, размаха и бюджета. Мы уходим от нишевого к смелому и дерзкому. Мы высоко ценим успех It Takes Two, но и другие изданные нами игры было очень хорошо приняты критиками», — подытожил Гамон.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, игры, ПК, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: ea originals, electronic arts
ea originals, electronic arts
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