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«Хоть бы EA не испортила игру»: дебютный геймплей экшена Wild Hearts дал геймерам надежду на качественный аналог Monster Hunter

Как и было обещано, 5 октября издательство Electronic Arts и принадлежащая Koei Tecmo студия-разработчик Omega Force (Dynasty Warriors) устроили демонстрацию игрового процесса своего фэнтезийного охотничьего экшена Wild Hearts.

Источник изображения: Electronic Arts

Источник изображения: Electronic Arts

Напомним, события Wild Hearts развернутся во вдохновлённом феодальной Японией фэнтезийном мире Азума, который терроризируют некогда мирные гигантские существа кэмоно, завладевшие силами природы.

Обнародованный семиминутный ролик Wild Hearts демонстрирует сражение против одного такого чуда местной природы — огромного кабана Цареклыка, взмахом своих массивных бивней разбрасывающего героев в разные стороны.

К охоте на Цареклыка протагонист приступает в одиночку, но быстро терпит неудачу. По ходу подключения к процессу новых участников и древних технологий каракури у команды появляется шанс на победу.

Простые пользователи дебютный геймплей Wild Hearts встретили позитивно, отметив игровой процесс в духе Monster Hunter, бодрую музыку и разнообразие оружия. «Хоть бы EA не испортила игру, выглядит многообещающе», — пишет один зритель.

В то же время техническая составляющая Wild Hearts пока оставляет желать лучшего, камера доставляет едва ли не больше проблем, чем монстр, да и с балансом чудищ нужно быть крайне аккуратным (не сделать их чересчур лёгкими).

Релиз Wild Hearts ожидается уже 17 февраля 2023 года только на PC (Steam, Origin, EGS), PS5, Xbox Series X и S. В преддверии сентябрьского анонса игра была в разработке на протяжении четырёх лет.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Xbox, PlayStation,
Теги: wild hearts, omega force, electronic arts, ea originals, экшен
wild hearts, omega force, electronic arts, ea originals, экшен
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