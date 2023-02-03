Сегодня 06 февраля 2023
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation «Мы и мечтать не могли о таком числе фан...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Мы и мечтать не могли о таком числе фанатов»: кооперативный платформер It Takes Two достиг впечатляющей вершины продаж

Разработчики из независимой шведской студии Hazelight (A Way Out) сообщили о достижении своим кооперативным приключенческим платформером It Takes Two очередной вершины продаж.

Источник изображения: Steam (Alex TV)

Источник изображения: Steam (Alex TV)

Как стало известно, за неполных два года (22 месяца) с момента релиза It Takes Two успела разлететься по миру в количестве свыше 10 млн копий. Так как игра эта строго кооперативная, то приобщилось к ней потенциально до 20 млн человек.

«Нам официально снесло крышу. Продажи It Takes Two превысили 10 (ДЕСЯТЬ!) МИЛЛИОНОВ. Потенциально вдвое больше человек насладилось нашей игрой — мы и мечтать не могли о таком числе фанатов», — поделились в Hazelight.

It Takes Two повествует о принявших решение развестись Коди и Мэй, которые были превращены в кукол и получили шанс спасти отношения. Для совместного прохождения достаточно одной копии. Игра поддерживает локальный и онлайновый кооператив.

Релиз It Takes Two состоялся 26 марта 2021 года на PC (Steam, Origin), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а в ноябре 2022-го проект добрался до Nintendo Switch. Творение Hazelight заслужило высшую награду на церемонии The Game Awards 2021.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Еженедельный чарт Steam: предзаказ Hogwarts Legacy обогнал Steam Deck
Первые кадры Dragon Age Dreadwolf утекли в Сеть: игру сравнивают с Final Fantasy XV, Destiny и God of War
Продажи фэнтезийного экшена Monster Hunter Rise превысили 12 млн копий
It Takes Two и правда заглянет на Nintendo Switch, причём уже скоро
Кооперативный платформер It Takes Two приглянулся 7 млн покупателей
К экранизации It Takes Two присоединился Скала и создатели «Джуманджи: Зов джунглей»
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Платформер, Приключение, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: it takes two, hazelight studios, electronic arts, приключенческий платформер, продажи игр
it takes two, hazelight studios, electronic arts, приключенческий платформер, продажи игр
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Игровой ноутбук XPG Xenia 15 KC на Intel Core i7-11800H и NVIDIA GeForce RTX 3070 28
Обзор ИБП Ippon Smart Power Pro II 2200: мощный бесперебойник с AVR 12
Лучшие игры 2022 года по версии читателей и редакции 8
Умные помощники: обзор онлайновых AI-сервисов для обработки изображений 2

© 1997-2023 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Партию мультитулов для хакеров Flipper Zero на $200 тыс. задержала таможня Германии и уничтожит её
Учёные создали транзисторы из воды — они откроют путь к процессорам с частотой больше 1 ТГц
«Выглядит очень впечатляюще»: энтузиасты добавили трассировку лучей в Half-Life 2 и Max Payne с помощью файлов Portal with RTX
Попытка запуска первой в мире метановой орбитальной ракеты «Чжуцюэ-2» Китаем потерпела неудачу, потеряно 14 спутников
Глава Binance заявил, что ситуация с выводом средств стабилизировалась, но предрёк платформе «ухабистое» будущее
Новая статья: Самые ожидаемые игры 2023 года 4 ч.
Скидка 30 % на оплату госпошлин через портал «Госуслуги» отменена с 1 января 13 ч.
«Спортмастер» подтвердил утечку данных клиентов 20 ч.
Новая статья: Лучшие игры 2022 года по версии читателей и редакции 02-01 02:22
Новая статья: Gamesblender № 603: 10 лучших игр 2022 года 02-01 00:22
На Twitter снова подали в суд — теперь за неоплату офиса в Сан-Франциско 01-01 19:30
Власти отказались финансово поддерживать российские заменители TikTok и Instagram 31-12 11:22
Fidelity более чем вдвое снизила оценку своей доли в Twitter 31-12 11:20
Бывший глава криптобиржи FTX не собирается признавать себя виновным в мошенничестве 31-12 11:04
TikTok улучшил механизм обнаружения потенциально вредного контента 31-12 10:26
Zotac выпустит видеокарту GeForce RTX 4070 Ti с частотой до 2,7 ГГц и TDP 366 Вт 10 ч.
Samsung представила защищённый ноутбук Galaxy Book 2 Go на базе процессора Snapdragon 7c+ Gen 3 11 ч.
На сайте ELSA появилась страница, посвящённая GeForce RTX 4070 Ti 12 ч.
Смартфон Realme C55 получит аккумулятор ёмкостью 4880 мА·ч и поддержку быстрой зарядки 33 Вт 15 ч.
Для Denso сотрудничество с TSMC является частью стратегии по снижению зависимости от Китая 20 ч.
Hyundai намеревается наладить в Саудовской Аравии сборку электромобилей 20 ч.
Источником проблем у эталонных Radeon RX 7900 XT и XTX может оказаться испарительная камера 01-01 18:31
Обсуждение условий сделки по выкупу акций Toshiba продолжится в январе 01-01 09:53
Tesla на два последних дня прошлого года распространила скидки на Model S и Model X 01-01 09:00
Новая статья: Главные события 2022 года, которые запомнятся надолго 01-01 00:22