«Мы и мечтать не могли о таком числе фанатов»: кооперативный платформер It Takes Two достиг впечатляющей вершины продаж

Разработчики из независимой шведской студии Hazelight (A Way Out) сообщили о достижении своим кооперативным приключенческим платформером It Takes Two очередной вершины продаж.

Как стало известно, за неполных два года (22 месяца) с момента релиза It Takes Two успела разлететься по миру в количестве свыше 10 млн копий. Так как игра эта строго кооперативная, то приобщилось к ней потенциально до 20 млн человек.

«Нам официально снесло крышу. Продажи It Takes Two превысили 10 (ДЕСЯТЬ!) МИЛЛИОНОВ. Потенциально вдвое больше человек насладилось нашей игрой — мы и мечтать не могли о таком числе фанатов», — поделились в Hazelight.

It Takes Two повествует о принявших решение развестись Коди и Мэй, которые были превращены в кукол и получили шанс спасти отношения. Для совместного прохождения достаточно одной копии. Игра поддерживает локальный и онлайновый кооператив.

Релиз It Takes Two состоялся 26 марта 2021 года на PC (Steam, Origin), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а в ноябре 2022-го проект добрался до Nintendo Switch. Творение Hazelight заслужило высшую награду на церемонии The Game Awards 2021.