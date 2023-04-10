Мартовская выручка TSMC сократилась на 15,4 %, квартальная — на 5 %

Полный квартальный отчёт TSMC будет опубликован только на следующей неделе, а пока компания сообщила о снижении мартовской выручки на 15,4 % в годовом сравнении до $4,8 млрд в пересчёте по курсу. Это уже позволяет говорить о достижении квартальной выручкой уровня в $16,7 млрд, что ниже ожиданий аналитиков, как и в позапрошлом квартале. Одновременно TSMC пытается договориться с властями США относительно условий предоставления субсидий на строительство предприятий в Аризоне.

По мнению представителей Bloomberg, которые уже подвели предварительные итоги первого квартала, соответствующие показатели говорят о сохранении кризисных тенденций в полупроводниковой отрасли без внятных сигналов улучшения. Это подтверждает и свежая статистика IDC, говорящая о снижении объёмов поставок ПК по итогам первого квартала на 29 % относительно аналогичного периода прошлого года. В четвёртом квартале прошлого года TSMC выручила почти $20 млрд, так что предварительная величина выручки в первом квартале говорит о снижении соответствующей суммы на $3,3 млрд (16,5 %). В годовом сравнении квартальная выручка TSMC должна снизиться на 5 %, если опираться на предварительные данные.

TSMC сократила заложенные в план на текущий год капитальные расходы с $36 млрд до $32 млрд, тогда как в прошлом году на модернизацию и расширение производственных мощностей компания потратила $36,3 млрд. В январе представители руководства компании заявили, что рассчитывают на снижение выручки по итогам первого полугодия на 5 или 9 %, но ожидают возвращения выручки к росту во втором полугодии.

Агентство Reuters накануне сообщило, что руководство TSMC ведёт переговоры с американскими чиновниками по поводу условий предоставления субсидий в США на строительство своих предприятий. В штате Аризона американская компания надеется возвести два предприятия по контрактному производству чипов, одно из которых уже в следующем году начнёт снабжать клиентов 5-нм изделиями. Бюджет строительства даже сейчас оценивается в $40 млрд, а в последующие годы может увеличиться, поэтому для TSMC важно понимать, на какие субсидии со стороны властей США компания может рассчитывать.

Ранее стало известно, что власти США накладывают на получателей субсидий много сопутствующих обязательств, от предоставления информации, составляющей коммерческую тайну, до запрета на существенное расширение производства в Китае на последующие десять лет. Кроме того, чиновники готовы изымать у компаний, получивших субсидии, излишки прибыли. Подобные условия явно беспокоят TSMC, поскольку она рассчитывает частично покрыть свои расходы на строительство предприятий в Аризоне за счёт государственных субсидий.