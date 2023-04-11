Конференция Data Fusion 2023 по машинному обучению, анализу данных и технологиям ИИ пройдёт 13–14 апреля

13–14 апреля состоится международная конференция Data Fusion 2023, посвящённая машинному обучению, анализу данных и технологиям искусственного интеллекта (ИИ). Мероприятие пройдёт в онлайновом формате. Участие в конференции бесплатное.

Data Fusion 2023 — это точка сближения науки и бизнеса. Конференция будет полезна разработчикам и специалистам в области Data Science (DS), руководителям по цифровой трансформации (CDO), бизнес-заказчикам DS-продуктов и сервисов, представителям государства и науки.

Первый день конференции будет посвящён аспектам управления данными, практикам перехода на доверенные технологии, доступности дата-сетов для ИИ и другим темам, актуальным для CDO и руководителей бизнес-подразделений.

Программа второго дня адресована специалистам и исследователям в сфере Data Science. Темы докладов и сессий распределены по трём стримам — ML+, AI Classic и ML Environment. Первый стрим — ML+ — подойдёт для тех, кто мыслит за рамками алгоритмов машинного обучения и интересуется такими темами, как ML+Physics, диффузионные модели, мультимодальный ML. В рамках второй трансляции — AI Classic — будут затронуты темы от технологий обработки естественного языка (NLP) до особенностей построения рекомендательных систем. Третий стрим — ML Environment — объединит такие темы как MLOps, инструменты Open Source, новые технологии передачи данных.

Ознакомиться с информацией о конференции можно на сайте cnrlink.com/datafusion3dnews. Про приведённой ссылке также можно найти сведения о ходе подготовки мероприятия, оставить заявку на участие и решить прочие организационные вопросы.