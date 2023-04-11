Илон Маск намерен запустить SpaceX Starship на следующей неделе

Хотя огромный корабль Starship компании SpaceX уже полностью собран и установлен и ожидает своего часа на базе Starbase в Техасе, пока старт так и не состоялся. Если всё пойдёт по плану, первый орбитальный тестовый полёт может состояться уже к концу следующей недели.

Компания давно готовится к знаковому полёту, а в последнее время подготовка только ускорилась. На прошлой неделе прототип корабля Ship 24 установили на первую ступень Booster 7 на стартовой площадке, но старт, по некоторым данным, планировавшийся на 10, 11 или 12 апреля, похоже, пока не состоится.

Тем не менее в понедельник глава компании Илон Маск (Elon Musk) заявил в Twitter, что Starship, вероятно, полетит ближе к концу третьей недели апреля. Точной даты миллиардер не назвал, но, по некоторым данным, корабль может отправиться в космос 20 числа текущего месяца. Известно, что компания всё ещё ожидает лицензию на пуск от Федерального авиационного управления США.

SpaceX разрабатывала Starship для доставки грузов и людей на Луну и Марс, а также в дальний космос. Предполагается, что все элементы корабля предусматривают многоразовое использование, а Илон Маск уверен, что он позволит совершить революцию в космических полётах.

Первая ступень Super Heavy будет работать на 33 двигателях Raptor, а собственно Starship получит шесть таких же двигателей. Тяга корабля составит почти 7,5 тыс. тонн при старте, речь идёт о самой мощной ракете в истории. Пока рекорд удерживает ракета Space Launch System (SLS) американского агентства NASA, обеспечивающая около 4 тыс. тонн тяги при старте. Последняя уже дебютировала в ноябре 2022 года в ходе миссии Artemis I.