Hyundai Group вложит $18,2 млрд в переход к производству электромобилей в Южной Корее

Рассчитывая превратить Южную Кореи в азиатский центр по производству электромобилей, местные власти скоро предложат свою программу субсидирования отрасли, но участники рынка тоже готовы инвестировать средства на этом направлении. Компания Hyundai Group собирается к 2030 году потратить на расширение производства электромобилей в Южной Корее около $18,2 млрд.

Если учесть, что в глобальных масштабах южнокорейский гигант рассчитывает к тому времени наладить выпуск около 3,64 млн электромобилей ежегодно, то около 40 % из них будут производиться на территории Южной Кореи. Годовой тираж подобных машин на местных предприятиях слегка превысит 1,5 млн штук. С учётом продукции дочерних марок, к 2030 году Hyundai рассчитывает увеличить ассортимент электромобилей до 31 модели. Из них 14 будут предлагаться под маркой KIA, а остальные семнадцать — под марками Hyundai и Genesis.

Как отмечается, пока южнокорейским властям и автопроизводителям не удалось добиться особых преференций на рынке США, где Hyundai Group только собирается построить предприятие для массовой сборки электромобилей. В отсутствие локализованного производства компания теряет возможность участвовать в американской программе субсидирования продаж электромобилей, по которой некоторые категории покупателей могут рассчитывать на налоговый вычет в размере $7500 на один электромобиль.

Опять же, в корейском Хвасоне на этой неделе прошла церемония закладки фундамента для нового предприятия по производству электромобилей. Марка KIA собирается до конца года вывести на рынок крупный электрический кроссовер EV9, а родственный IONIQ 7 будет выпущен только в следующем году. К концу десятилетия Hyundai Group надеется войти в тройку крупнейших производителей электромобилей. Во многом достижение этой цели будет зависеть от эффективности работы южнокорейских предприятий.