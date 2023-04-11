Поставщики TSMC поначалу не станут строить локальные предприятия в США и Германии

От руководства TSMC на апрельском квартальном мероприятии ждут откровений по поводу планов по строительству предприятия по выпуску чипов в Германии. Слухи приписывают компании намерения построить фабрику в окрестностях Дрездена. Поставщики компании даже якобы начали изучать соответствующий бизнес-план, но пока не торопятся строить по близости свои предприятия.

На первых порах, как поясняет издание Economic Daily, тайваньским подрядчикам TSMC будет выгоднее поставлять свою продукцию в США и Германию, а не сразу же строить локальное предприятие. Смысл в локализации производства появится после достижения определённых масштабов выпуска чипов, а до этого даже расходы на доставку компонентов с Тайваня не смогут склонить подрядчиков к локализации.

Поставщики недавно запросили у TSMC расчётную потребность в оборудовании и комплектующих, которые она собирается использовать на предприятии в Германии. Исходя из этих данных, каждая из сотрудничающих с TSMC компаний будет решать, есть ли смысл строить своё предприятие в Германии. В отношении строящихся предприятий в Аризоне такой анализ уже проведён, что отчасти позволяет тайваньским СМИ с некоторой уверенностью говорить о готовности TSMC построить своё предприятие в Германии.

Примечательно, что с поставщиками у TSMC уже сложилась своеобразная практика расчётов за логистику. Если продукция подрядчиков поставляется внутри Тайваня, то за доставку платят они сами. Если продукцию нужно поставлять за пределы острова, то эти расходы партнёрам TSMC компенсирует за свой счёт, даже если отправка продукции осуществляется по воздуху.