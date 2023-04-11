Илон Маск закупил тысячи GPU, чтобы наделить Twitter искусственным интеллектом

Хотя владелец социальной сети Twitter Илон Маск (Elon Musk) ещё совсем недавно критиковал системы искусственного интеллекта и даже подписал открытое письмо с призывом ввести временный запрет на соответствующие исследования, оказалось, что бизнесмен сам работает над проектом генеративной ИИ-модели. Как сообщает Business Insider, он приобрёл тысячи GPU и намерен в дальнейшем интегрировать в Twitter собственную ИИ-модель.

Маск приобрёл Twitter почти полгода назад и уже внёс в социальную сеть массу важнейших изменений, поменяв как структуру компании, так и, отчасти, функциональность сети. Теперь, как сообщает издание со ссылкой на отраслевые источники, он приобрёл для платформы около 10 тыс. GPU-ускорителей, которые обычно применяются для работы над большими ИИ-моделями, требующими значительных вычислительных ресурсов. ИИ-проект Маска, по данным источников, пока находится на ранней стадии, и покупка дополнительных вычислительных мощностей свидетельствует о том, что он всерьёз относится к его реализации.

По словам одного из информаторов Business Insider, ИИ-проект Маска для Twitter включает большую языковую модель (LLM) — у Twitter как раз имеется масса материалов для её тренировки. Например, компания OpenAI, создавшая чат-бота ChatGPT, ранее использовала в том числе данные этой сети для обучения, однако в декабре Маск завил, что положил конец этой практике. Также известно, что ещё к началу марта Маск привлёк в Twitter исследователей из подразделения Alphabet, занимающегося ИИ-разработками, — компании DeepMind. Речь идёт об Игоре Бабушкине (Igor Babuschkin) и Мануэле Кройссе (Manuel Kroiss). Как минимум с февраля Маск привлекал людей из сферы ИИ-разработок к участию в собственном проекте.

По данным The Information, пока неизвестно, для чего именно Twitter будет применять генеративный ИИ. Не исключается, что речь идёт о совершенствовании поиска, который Маск неоднократно критиковал ещё до того, как стал владельцем социальной сети. Также возможно, что речь идёт о развитии рекламных технологий — ИИ вполне способен создавать изображения и слоганы для заданных целевых аудиторий.

Как сообщает Business Insider, NVIDIA, доминирующая на рынке GPU-ускорителей, выпускает варианты для больших ИИ-моделей, стоящие порядка $10 тыс. за экземпляр. Хотя Маск неоднократно заявлял о нестабильной финансовой ситуации социальной сети, вероятно, он потратил десятки миллионов долларов на закупку необходимого оборудования. Ожидается, что укорители задействуют в одном из двух оставшихся дата-центров компании, вероятнее всего, в том, что расположен в Атланте.

Известно, что Илон Маск является одним из основателей OpenAI и покинул компанию в 2018 году. Не так давно он вместе со многими отраслевыми экспертами подписал открытое письмо, призывающее ввести временный мораторий на разработки в данной сфере ИИ для моделей сложнее GPT-4 — по его мнению, бесконтрольное развитие технологии может привести к катастрофическим последствиям.