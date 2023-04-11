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ПК-версия Cyberpunk 2077 получила патч с продвинутым графическим режимом «Трассировка лучей: перезагрузка»

CD Projekt RED объявила о выпуске патча 1.62 для ролевого боевика Cyberpunk 2077. Данное обновление, как и было обещано ранее, включает в себя предварительную версию режима «Трассировка лучей: перезагрузка» для мощных ПК.

Источник изображения: CD Projekt RED

Источник изображения: CD Projekt RED

Новый режим отрисовки изображения с полноценной трассировкой лучей (она же трассировка пути) разработан поляками совместно с компанией NVIDIA. Новинка сильно отличается от других технических разработок CDPR, сами авторы не исключают появление на первых порах мелких ошибок. Именно поэтому текущая версия трассировки пути названа предварительной.

Добавленный в Cyberpunk 2077 режим «Трассировка лучей: перезагрузка» сейчас поддерживает следующие видеокарты: NVIDIA GeForce RTX 40-й серии (4070 Ti и выше), а также NVIDIA GeForce RTX 3090 (1080p, 30 кадров/c).

Напомним, в недавнем видео от Digital Foundry сцена с активированным режимом «Трассировка лучей: перезагрузка» в разрешении 4K на видеокарте RTX 4090 выдавала всего 18 кадров/с. С DLSS 2 производительность вырастала до 59 кадров/с, а с DLSS 3 (и её генерации кадров) — до 95 кадров/с.

Для других видеокарт на ПК, поддерживающих трассировку лучей и с объёмом видеопамяти не менее 8 Гбайт, разработчики добавили возможность делать снимки с трассировкой пути в фоторежиме.

Другие особенности обновления 1.62 для ПК-версии Cyberpunk 2077:

  • добавлен NVIDIA DLAA (Deep Learning Anti-Aliasing) — режим сглаживания изображения с использованием ИИ, улучшающий качество изображения. Для его работы нужна видеокарта семейства NVIDIA RTX;
  • добавлена поддержка Intel Xe Super Sampling 1.1 — технологии масштабирования, использующей машинное обучение для повышения быстродействия и улучшения качества изображения.
  • после завершения графического теста игра теперь публикует более подробную информацию о ПК — со всеми его техническими характеристиками, версией драйвера видеокарты и выбранными настройками.

Cyberpunk 2077 вышла 10 декабря 2020 года на ПК, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X и S. Единственное, но зато очень крупное дополнение Phantom Liberty ожидается в 2023 году только на PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Шутер, Моды, патчи, дополнения,
Теги: cyberpunk 2077, cd projekt red, ролевой экшен
cyberpunk 2077, cd projekt red, ролевой экшен
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