CD Projekt RED раньше времени открыла предзаказ Phantom Liberty — дополнение будет стоить как половина Cyberpunk 2077

Дополнение Phantom Liberty к ролевому боевику Cyberpunk 2077 готовится к показу на фестивале Summer Game Fest, но в администрации цифрового магазина GOG кто-то нажал кнопку открытия предзаказов слегка раньше времени.

Как подметил пользователь форума Reddit под псевдонимом thebuffel, 8 июня в GOG ненадолго появился баннер предзаказа Phantom Liberty. Добавить аддон в корзину не получилось, а вскоре он и вовсе пропал.

Тем не менее утечка раскрыла стоимость предстоящего дополнения в Европе — €30 (цена основной игры составляет €60) — и её ключевую иллюстрацию с женской версией Ви (см. прикреплённое ниже изображение).

Учитывая фальстарт предзаказов, можно смело предположить, что на Summer Game Fest разработчики не только покажут Phantom Liberty, но и назовут точную дату выхода дополнения. Шоу начнётся сегодня, 8 июня, в 22:00 по Москве.

Напомним, Phantom Liberty представляет собой приключение в жанре шпионского триллера про службу главного героя Новым Соединённым Штатам Америки. События DLC развернутся в новом районе Найт-Сити до финала основной игры.

По словам британского актёра Идриса Эльбы (Idris Elba), который исполнит в Phantom Liberty роль агента Соломона Рида, дополнение предложит «глубочайшее игровое повествование в истории».

В отличие от основной игры, Phantom Liberty выйдет только на PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S. Релиз ожидается в 2023 году, но из-за введённых ограничений в России и Республике Беларусь дополнение купить будет нельзя.