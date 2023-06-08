Власти Южной Кореи озаботились проблемами производителей памяти, попавших под перекрёстный санкционный огонь

С октября прошлого года не раз отмечалось, что корейские производители микросхем памяти попали в щекотливую ситуацию. С одной стороны, заметную часть своей продукции они сейчас выпускают на территории КНР. С другой стороны, власти США ограничивают поставки в Китай оборудования для производства чипов даже через третьи страны. Корейское правительство готово отстаивать интересы национальных поставщиков полупроводниковой продукции на международной арене.

Как сообщает Reuters, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль (Yoon Suk Yeol) назвал имеющую место в мировой полупроводниковой отрасли конкуренцию «всеобъемлющей войной», особо выделив негативное влияние усугубляющихся противоречий Китая и США. До этого глава государства встретился с 60 министрами и чиновниками для обсуждения мер по сохранению лидерства Южной Кореи в сфере производства микросхем памяти, стимулированию разработок в полупроводниковом секторе и обеспечению каналов поставок оборудования, материалов и рабочей силы.

На собрании с южнокорейскими министрами президент страны сказал: «Геополитические проблемы стали основным источником рисков для компаний в последнее время. Они (компании — прим.автора) сами по себе с ними не справятся, и в этой ситуации государство должно взять на себя инициативу по усилению сотрудничества и обмену информацией со странами–единомышленниками типа США».

Власти Южной Кореи намереваются поддерживать научно-исследовательскую деятельность, поддерживать небольшие компании сектора, усиливать юридическую защиту ноу-хау, а также построить лабораторию по тестированию чипов. Речь, возможно, идёт о сеульской лаборатории, которую Intel собирается построить в сотрудничестве с Samsung и SK hynix.

От Китая южнокорейские производители зависят в значительной степени. До 40 % выпускаемых корейскими компаниями полупроводниковых компонентов экспортируются в КНР. У Samsung на территории Китая выпускается около 40 % микросхем твердотельной памяти, у SK hynix данный показатель не превышает 20 %, но зато последняя из компаний выпускает в КНР от 40 до 50 % микросхем оперативной памяти. При этом оба производителя делают существенный вклад в ВВП Южной Кореи, поэтому власти страны заинтересованы в защите их интересов на международной арене.