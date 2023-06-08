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Власти Южной Кореи озаботились проблемами производителей памяти, попавших под перекрёстный санкционный огонь

С октября прошлого года не раз отмечалось, что корейские производители микросхем памяти попали в щекотливую ситуацию. С одной стороны, заметную часть своей продукции они сейчас выпускают на территории КНР. С другой стороны, власти США ограничивают поставки в Китай оборудования для производства чипов даже через третьи страны. Корейское правительство готово отстаивать интересы национальных поставщиков полупроводниковой продукции на международной арене.

Источник изображения: Samsung Electronics

Источник изображения: Samsung Electronics

Как сообщает Reuters, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль (Yoon Suk Yeol) назвал имеющую место в мировой полупроводниковой отрасли конкуренцию «всеобъемлющей войной», особо выделив негативное влияние усугубляющихся противоречий Китая и США. До этого глава государства встретился с 60 министрами и чиновниками для обсуждения мер по сохранению лидерства Южной Кореи в сфере производства микросхем памяти, стимулированию разработок в полупроводниковом секторе и обеспечению каналов поставок оборудования, материалов и рабочей силы.

На собрании с южнокорейскими министрами президент страны сказал: «Геополитические проблемы стали основным источником рисков для компаний в последнее время. Они (компании — прим.автора) сами по себе с ними не справятся, и в этой ситуации государство должно взять на себя инициативу по усилению сотрудничества и обмену информацией со странами–единомышленниками типа США».

Власти Южной Кореи намереваются поддерживать научно-исследовательскую деятельность, поддерживать небольшие компании сектора, усиливать юридическую защиту ноу-хау, а также построить лабораторию по тестированию чипов. Речь, возможно, идёт о сеульской лаборатории, которую Intel собирается построить в сотрудничестве с Samsung и SK hynix.

От Китая южнокорейские производители зависят в значительной степени. До 40 % выпускаемых корейскими компаниями полупроводниковых компонентов экспортируются в КНР. У Samsung на территории Китая выпускается около 40 % микросхем твердотельной памяти, у SK hynix данный показатель не превышает 20 %, но зато последняя из компаний выпускает в КНР от 40 до 50 % микросхем оперативной памяти. При этом оба производителя делают существенный вклад в ВВП Южной Кореи, поэтому власти страны заинтересованы в защите их интересов на международной арене.

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Рубрики: Новости Hardware, модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопители, кардридеры, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
Теги: южная корея, сша, китай, производство микросхем, санкции
южная корея, сша, китай, производство микросхем, санкции
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