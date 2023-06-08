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Adobe научила приложение Express генерировать изображения и видео по текстовым запросам

Компания Adobe добавила инструменты генеративного искусственного интеллекта Firefly в приложение Express для быстрого создания плакатов, листовок, видеороликов и других графических материалов. Теперь программа может генерировать изображения и визуальные эффекты на основе текстовых подсказок.

Источник изображений: Adobe

Источник изображений: Adobe

Сегодняшнее объявление произошло всего через две недели после того, как Adobe также интегрировала Firefly в Photoshop. Компания называет Adobe Express приложением для создания контента «все-в-одном». В программе есть каталог из более чем 20 000 графических объектов и шрифтов, которые могут быть персонализированы с помощью генеративного ИИ. Например, можно использовать визуальный эффект воздушных шаров для любого используемого шрифта. Как и при преобразовании текста в изображение, эффект будет взят из набора данных Adobe Stock.

Новая версия Adobe Express получила возможность редактирования видео, что будет удобно для пользователей TikTok или Instagram* Reels, а также функции импорта, редактирования и экспортирования файлов PDF. По словам старшего вице-президента службы подписки Adobe Creative Cloud Говинда Балакришнана (Govind Balakrishnan), компания планирует добавить новые функции бета-версии настольного приложения Adobe Express в мобильное приложение через два-три месяца.

В релизе базовая версия приложения будет иметь порог генерируемого контента, который на данный момент не определён. Также будет возможность оформить подписку на премиальную версию Adobe Express, в которой на выбор предлагается больше шаблонов, чем в бесплатном варианте. Стоимость подписки будет начинаться от $9,99 в месяц.


* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

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Рубрики: Новости Software, программное обеспечение, Графические редакторы, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: adobe, firefly, express, ии
adobe, firefly, express, ии
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