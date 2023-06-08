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В утёкшей сборке S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl нашли механику скрытного убийства, описания артефактов и ту самую арку с обложки первой части

В сообществе «Вестник "Того Самого Сталкера"» в VK продолжают публиковать материалы из утёкшей 200-гигабайтной сборки постапокалиптического шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Зашифрованный билд обнаружили на торрентах в конце мая, а вскоре расшифровали при участии моддера RedPanda.

Официальный скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Источник: Steam

Официальный скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Источник: Steam

Как выяснилось, в игре присутствует механика скрытного убийства. В представленном отрывке герой подходит к врагу сзади и наносит удар ножом. Неизвестно, останется ли эта особенность в финальной версии, но, по крайней мере, для неё уже готовы анимации.

Другие механики позволят лечить раненых сталкеров и переносить трупы.

В сборке обнаружились артефакты — как новые, так и встречавшиеся в прошлых играх. Пока инсайдеры опубликовали только первую часть изображений с описаниями. В сиквел вернётся знакомая фанатам «Ночная звезда», увеличивающая максимальное значение переносимого веса. Среди других образцов — защищающая от электрического урона «Арфа» (именно её Скиф поднимал в трейлере), оберегающий от химических ожогов «Колобок», а также восстанавливающие выносливость «Пустышка» и «Снежинка».

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — описание аномалий
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Нашлись и аномалии: «Жарка» наносит огненный урон, а «Щелкун» (Clicker) запускает серию взрывов при приближении.

В сборке (как и в утёкших подробностях сюжета) присутствуют все три героя предыдущих частей — Дегтярёв, Стрелок и наёмник Шрам. В данной версии для них используются временные модели, однако к релизу они получат узнаваемую внешность.

Изучая внеигровую территорию карты, энтузиасты заметили в «затекстурье» строение из S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat — станцию переработки отходов.

Наконец, сообщество показало легендарную несуществующую локацию с обложки S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl, которую уже демонстрировало в марте после публикации почти 17 Гбайт материалов из игры. Деревянную арку с иконой и птичьим гнездом можно будет увидеть в селе Залесье. В отличие от оригинальной, она выполнена в отзеркаленном виде — возможно, разработчики использовали изображение, найденное в интернете.

Обложка S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl

Оригинальная иллюстрация для S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl

В сентябре 2022 года студия GSC Game World подтвердила намерение выпустить S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl в 2023 году, однако инсайдеры утверждают, что игру перенесут на февраль 2024-го.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl разрабатывают для ПК (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store), Xbox Series X и S. Одновременно с релизом шутер появится в Game Pass. Игра не поступит в продажу в России и не получит озвучение на русском языке.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Xbox,
Теги: s.t.a.l.k.e.r. 2: heart of chornobyl, gsc game world, шутер
s.t.a.l.k.e.r. 2: heart of chornobyl, gsc game world, шутер
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