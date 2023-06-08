Google Drive перестанет поддерживать Windows 8 и 32-битную Windows 10

Настольное приложение Google Drive скоро перестанет поддерживать Windows 8 и 8.1. В отчёте Google сообщает, что прекращает поддержку обеих версий ОС, а также 32-битной версии Windows 10 в августе этого года.

Настольное приложение Google Drive позволяет синхронизировать файлы и папки на компьютере с облачным сервисом хранения данных, а также создавать резервные копии фотографий и видео в Google Photo. С августа пользователи Windows 8 / 8.1 или те, кто работает на 32-разрядной версии Windows 10, не смогут использовать приложение для синхронизации или резервного копирования своих файлов через приложение. Пользователи этих версий ОС смогут использовать Google Drive через браузер при условии, что он поддерживает их операционные системы.

Эпоха Windows 8 / 8.1 постепенно подходит к концу. В январе Microsoft отключила устаревшие операционные системы от обновлений безопасности и технической поддержки, а в феврале Google выпустила первую версию Chrome, которая не поддерживает Windows 7 и Windows 8 / 8.1. Mozilla Firefox также планирует прекратить выпуск обновлений безопасности для Windows 7 и Windows 8 / 8.1 в следующем году.