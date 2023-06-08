Epic Games Store и правда устроил раздачу кооперативного шутера Payday 2 — забрать игру можно даже с российского аккаунта

В рамках мегараспродажи сервиса цифровой дистрибуции Epic Games Store стартовала последняя тайная раздача из четырёх. Как и предполагалось, подарком оказался кооперативный шутер Payday 2 от Overkill и Starbreeze.

Payday 2 предлагает в команде до четырёх игроков отправиться в Вашингтон, чтобы обчищать там банки и похищать драгоценные предметы, отбиваясь от сил правопорядка и пытаясь сбежать с награбленным.

Вопреки надеждам, в раздаче участвует самое базовое издание Payday 2 стоимостью 299 рублей (в обычных условиях). Многочисленные дополнения к игре, впрочем, на время акции продаются со скидками от 10 до 30 %.

Чтобы стать обладателем бесплатной копии Payday 2 в Epic Games Store, дополнительных манипуляций не требуется: нужно лишь перейти на страницу игры и нажать «Получить». Товар автоматически прикрепится к учётной записи.

Раздача Payday 2 в Epic Games Store продлится ровно неделю и закончится 15 июня в 18:00 по Москве. В этот же момент к завершению подойдёт мегараспродажа и начнётся раздача дилогии метроидваний Guacamelee! от канадской студии DrinkBox.

Вполне возможно, Payday 2 для раздачи 8 июня была выбрана неслучайно: в разработке сейчас находится Payday 3 и, судя по недавней утечке, собирается к выходу 21 сентября текущего года.

При этом дата выхода Payday 3 просочилась в Сеть незадолго до старта фестиваля Summer Game Fest (8 июня в 22:00 по Москве). Возможно, анонс состоится именно там — первую демонстрацию геймплея обещали устроить как раз летом.