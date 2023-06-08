«Никаких магических технологий», — Цукерберг рассказал сотрудникам Meta* о VR-гарнитуре Apple

Главу компании Meta * Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) не впечатлила представленная на днях компанией Apple гарнитура смешанной реальности Vision Pro. На внутренней общекорпоративной встрече сотрудников Цукерберг заявил, что устройство Apple не содержит никаких инновационных технологических решений, которые Meta * «уже бы не исследовала» к настоящему моменту.

Он также добавил, что Vision Pro — это не то устройство, которым он хотел бы пользоваться, как потребитель. Помимо этого, Цукерберг указал на то, что будущая гарнитура Quest 3 будет стоить гораздо дешевле решения Apple. С ценой $499 новая гарнитура от Meta * сможет оказаться в руках значительно большего количества покупателей по сравнению с Vision Pro, которая оценивается Apple в $3499. Полное обращение Цукерберга приведено ниже.

«Apple наконец-то анонсировала своё устройство, поэтому я хотел бы немного о нём поговорить. Мне действительно было очень любопытно узнать, что же они собираются поставлять. Очевидно, что устройство вживую я ещё не видел, поэтому смогу узнать о нём больше, как только мы сможем получить его в свои руки. Мы хотим посмотреть, как люди смогут его использовать.

Могу сказать, исходя из того, что я уже увидел [в рамках презентации, — прим. ред], хорошая новость заключается в том, что в этом устройстве нет никаких магических технологий, в нём не нарушаются никакие законы физики и в нём нет ничего такого, что наша команда инженеров уже бы не успела исследователь самостоятельно. Они использовали дисплей с более высоким разрешением. Но вместе с тем само устройство стоит в семь раз дороже нашего и оснащено технологиями, которые требуют столько энергии, что им пришлось оснастить его внешним источником питания. Они пошли на этот компромисс и, возможно, это может иметь смысл в тех сценариях использования, которые заложены в саму гарнитуру. Но, смотрите, я думаю, что их анонс действительно показывает разницу в тех ценностях, которые закладываются нашими компаниями в подобные устройства, что я считаю очень важным. Мы внедряем инновации, чтобы сделать наши продукты максимально удобными и доступными для как можно большего количества людей — это основа, на которой держится наша работа. Благодаря этому мы смогли продать десятки миллионов гарнитур Quest.

Что ещё более важно, так это наше видение метавселенной, что это фундаментальное социальное явление. Это место, где люди по-новому взаимодействуют друг с другом и становятся ближе друг к другу посредством новых технологий. Наше устройство также направлено на активность и продуктивность. Для сравнения, они показывали демо-ролики, где в каждом из них человек с гарнитурой сидел на диване в одиночестве. Конечно, кто-то посчитает таковым видение вычислительных технологий будущего, но это не то, чего хотел бы я сам. Существует реальная философская разница в наших подходах к этому вопросу. То, что я увидел, ещё сильнее добавило мне оптимизма в понимании того, что мы делаем. Я считаю, что наш подход позволит нам добиться успеха. Но в любом случае это будет занимательное приключение», — заявил Цукерберг.