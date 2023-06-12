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Распродажа у Dreame: робот-пылесос DreameBot L10s Ultra и беспроводной вертикальный пылесос Dreame T30 предлагаются со скидкой до 68 %

Партнёрский материал

Компания Dreame Technologies объявила спецпредложение на робот-пылесос DreameBot L10s Ultra и беспроводной вертикальный пылесос Dreame T30 в рамках распродажи 618 на AliExpress. В период с 12 по 17 июня эти устройства для эффективной уборки помещений можно будет приобрести со скидкой до 68 %.

Робот-пылесос Dreame DreameBot L10s Ultra с функцией самоочистки позволяет производить уборку помещений с минимальным использованием ручного труда. С его помощью можно производить сухую и влажную уборку. Благодаря силе всасывания 5300 Па L10S Ultra без труда очищает пол от пыли, шерсти, волос и частиц мусора.

Для влажной уборки используются две швабры, вращающиеся на 360°, которые автоматически очищаются, предотвращая повторное загрязнение пола. Резервуар в 2,5 л в док-станции обеспечивает уборку помещения площадью до 200 м². Ёмкости аккумулятора достаточно для непрерывной уборки в течение 210 минут.

При обнаружении в ходе уборки коврового покрытия робот-пылесос автоматически поднимает швабры в верхнее положение и увеличивает силу всасывания. При перемещении пылесос может преодолевать порожки высотой до 20 мм.

Пылесос составляет 3D-карту помещений, с помощью которой можно задавать в приложении маршрут уборки, приоритетные и запретные зоны очистки. Также в приложении можно отслеживать процесс уборки и устанавливать график. Кроме того, для управления роботом-пылесосом можно использовать голосовой помощник — Google Assistant, Amazon Alexa, Apple Siri.

После завершения цикла уборки робот-пылесос автоматически возвращается на станцию самоочистки, где производится мытьё швабр с добавлением моющего средства. При движении к станции швабры поднимаются в верхнее положение, чтобы избежать повторного загрязнения пола.

Грязная вода после их мойки отправляется в отдельный резервуар, после чего выполняется автоматическая сушка швабр и дезинфицирование ионами серебра, что предотвращает распространение бактерий и неприятного запаха. Также производится очистка пылесборника от собравшегося мусора, направляемого в герметичный мусорный мешок объёмом 3 л, который необходимо менять раз в 2 месяца.

Беспроводной вертикальный пылесос Dreame T30 можно использовать не только для уборки пыли и частичек мусора с пола, но и выполнять с его помощью очистку стен и штор от пыли, а также уборку в салоне автомобиля.

Мощный электродвигатель Dreame SPACE 5.0 со скоростью вращения 150 тыс. оборотов обеспечивает силу всасывания 190 аВт и давление 27 кПа. В зависимости от степени загрязнения зоны устройство автоматически выбирает необходимый режим работы.

V-образная конструкция универсальной роликовой щётки предотвращает спутывание и наматывание волос. Пятиступенчатая фильтрационная система со встроенным HEPA-фильтром обеспечивает почти 99,6 % очистку от пыли, аллергенов и частиц мусора размером до 0,3 микрона.

Аккумулятор ёмкостью 2900 мА·ч обеспечивает до 90 минут уборки без подзарядки в эко-режиме, 35 минут в стандартном режиме и 7,5 минуты в турборежиме. На зарядку аккумулятора уходит 4 часа.

Dreame T30 также оснащён удобным ЖК-дисплеем, отображающем уровень запылённости в трёх цветах — красном, жёлтом и зелёном. Также дисплей отражает режим работы, информацию о состоянии фильтров и заряде аккумулятора. В комплекте с Dreame T30 поставляются аксессуары для уборки труднодоступных мест помещения и салона автомобиля.

В период с 12 по 17 июня DreameBot L10s Ultra можно приобрести со скидкой 36 % — за 78 839 рублей. Акционная цена пылесоса Dreame T30 составит 24 630 рублей (скидка — 68 %).

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Рубрики: Новости Hardware, мир роботехники,
Теги: dreame, робот-пылесос, скидки
dreame, робот-пылесос, скидки
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