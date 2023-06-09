Meta* внедрит генеративный ИИ во все свои платформы

На корпоративной встрече сотрудников глава Meta * Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) сообщил, что компания начнёт внедрять генераторы текста, изображений и видео в свои ведущие социальные платформы Facebook * и Instagram * .

Несмотря на то, что Meta * всегда находилась на переднем крае разработок и исследований генеративных моделей ИИ, компания несколько задержала их интеграцию в свои собственные продукты. На встрече сотрудников Цукерберг анонсировал несколько технологий, которые находятся на разных стадиях разработки и внутреннего тестирования. Многие из этих технологий станут доступны пользователям сервисов и продуктов компании.

Например, одна из таких технологий позволит пользователям на основе текстового описания изменять собственные изображения и фотографии, а затем делиться ими в Instagram * Stories. Другая технология позволит создать несколько ИИ-ботов с различными персоналиями и способностями. Они смогут помогать или развлекать пользователей. Указанные ИИ-боты будут в основном использоваться в Facebook * Messenger и WhatsApp. Компания в июле также проведёт внутренний хакатон (форум для разработчиков), посвящённый генеративному ИИ.

Пока Meta * всё ещё думает о внедрении генеративных ИИ-инструментов в свои продукты, другие технологические гиганты уже вовсю занимаются интеграцией. Например, компания Microsoft добавляет различных ИИ-помощников в программный пакет Office, операционную систему Windows и поисковик Bing. Более прямой конкурент Meta * , сервис Snapchat, выпустил ИИ-бота Snap AI, а другие компании, начиная от Adobe и заканчивая Salesforce, запустили множество новых функций, которые объединяют генеративный ИИ с их продуктами.

«За последний год мы стали свидетелями по-настоящему удивительных прорывов, качественных прорывов в области генеративного ИИ. Это открывает для нас возможность взять эти технологии и встроить их в каждый наш продукт», — прокомментировал Цукерберг ситуацию изданию Axios.