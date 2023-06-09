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Meta* внедрит генеративный ИИ во все свои платформы

На корпоративной встрече сотрудников глава Meta* Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) сообщил, что компания начнёт внедрять генераторы текста, изображений и видео в свои ведущие социальные платформы Facebook* и Instagram*.

Источник изображения: WordPress

Источник изображения: WordPress

Несмотря на то, что Meta* всегда находилась на переднем крае разработок и исследований генеративных моделей ИИ, компания несколько задержала их интеграцию в свои собственные продукты. На встрече сотрудников Цукерберг анонсировал несколько технологий, которые находятся на разных стадиях разработки и внутреннего тестирования. Многие из этих технологий станут доступны пользователям сервисов и продуктов компании.

Например, одна из таких технологий позволит пользователям на основе текстового описания изменять собственные изображения и фотографии, а затем делиться ими в Instagram* Stories. Другая технология позволит создать несколько ИИ-ботов с различными персоналиями и способностями. Они смогут помогать или развлекать пользователей. Указанные ИИ-боты будут в основном использоваться в Facebook* Messenger и WhatsApp. Компания в июле также проведёт внутренний хакатон (форум для разработчиков), посвящённый генеративному ИИ.

Пока Meta* всё ещё думает о внедрении генеративных ИИ-инструментов в свои продукты, другие технологические гиганты уже вовсю занимаются интеграцией. Например, компания Microsoft добавляет различных ИИ-помощников в программный пакет Office, операционную систему Windows и поисковик Bing. Более прямой конкурент Meta*, сервис Snapchat, выпустил ИИ-бота Snap AI, а другие компании, начиная от Adobe и заканчивая Salesforce, запустили множество новых функций, которые объединяют генеративный ИИ с их продуктами.

«За последний год мы стали свидетелями по-настоящему удивительных прорывов, качественных прорывов в области генеративного ИИ. Это открывает для нас возможность взять эти технологии и встроить их в каждый наш продукт», — прокомментировал Цукерберг ситуацию изданию Axios.


* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

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Рубрики: Новости Software, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: марк цукерберг, искусственный интеллект, машинное обучение, социальные сети
марк цукерберг, искусственный интеллект, машинное обучение, социальные сети
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